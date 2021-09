Napoli che ospiterà la Juventus allo stadio Maradona. Si fa la conta di chi ci sarà e chi sarà assente causa infortuni, con gli azzurri che hanno ritrovato però Osimhen dopo lo Lobotka, anche lui fermato da un infortunio, e potrebbe così partire titolare subito Zambo Anguissa, ultimo acquisto Sabato 11 settembre ci sarà il primo scontro diretto del campionato, con ilche ospiterà laallo stadio Maradona. Si fa la conta di chi ci sarà e chi sarà assente causa infortuni, con gli azzurri che hanno ritrovato peròdopo lo sconto sulla squalifica del nigeriano. Da una parte si teme l'assenza di Federico Chiesa , ma anche Spalletti dovrà fare i conti per mettere la miglior formazione possibile. Mancherà infatti, anche lui fermato da un infortunio, e potrebbe così partire titolare subito, ultimo acquisto della sessione estiva di mercato . L'ex Fulham, però, è arrivato solo da pochi giorni in città e ha cominciato a lavorare agli ordini di Spalletti nel pomeriggio di mercoledì.

Qui Lobotka: ko per elongazione muscolare

Dopo le gare contro Croazia e Cipro, Lobotka è rientrato a Napoli con un problema al bicipite femorale della gamba destra, riportando un'elongazione muscolare. Niente recupero lampo: lo slovacco non ci sarà contro la Juventus nella prossima sfida di campionato, proprio lui che con Spalletti aveva giocato due partite su due da 90 minuti. Rischia anche il debutto in Europa League contro il Leicester in trasferta.

Serie A Chiesa ko: è in forte dubbio per Napoli-Juventus 13 ORE FA

Il comunicato

Sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali anche Koulibaly e Lobotka. Il primo ha svolto lavoro individuale in palestra mentre il centrocampista slovacco è stato visitato dallo staff sanitario del Club ed è stato sottoposto ad esami diagnostici che hanno evidenziato una elongazione del bicipite femorale destro. Lobotka ha quindi iniziato il percorso riabilitativo

Zambo Anguissa subito titolare?

È arrivato a Napoli solo da pochi giorni e solo nella giornata di mercoledì ha affrontato il primo allenamento agli ordini di Luciano Spalletti. Il giocatore camerunese potrebbe però essere subito gettato nella mischia per affrontare la Juventus. È vero che per Zambo Anguissa è tutto nuovo, ma non c'è un problema di condizione fisica.

Il classe '95 ha cominciato la stagione già a fine luglio col Fulham, in Championship, e negli ultimi giorni è stato in campo per le gare contro il Malawi e la Costa d'Avorio (90 minuti per lui).

Napoli-Pro Vercelli 1-0, guarda il gol di Osimhen

Qualificazioni Mondiali Europa Insigne raggiunge il padre: deve sottoporsi a un piccolo intervento 14 ORE FA