José Mourinho cuore d'oro. L'allenatore portoghese della Roma ha visitato a sorpresa nella notte di Capodanno gli ospiti dell'Ostello "don Luigi Di Liegro", vicino alla Stazione Termini di Roma. Lo Special One ha incontrato gli ospiti della struttura insieme al suo staff tecnico portando loro dei doni in segno di augurio per il nuovo anno. Lo riferisce la "Caritas Roma".

Il messaggio di Mou

"Buon anno e felice 2022 a tutti. Ma per favore non fate finta di non sapere, non dimenticate la realtà, non dimenticateli! Loro esistono, sono ovunque e hanno bisogno di voi!. Hanno bisogno di noi tutti! Grazie alla Caritas di Roma per l'incredibile lavoro fatto"

