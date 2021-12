La Gazzetta dello Sport, stanno crescendo tensioni e preoccupazioni in casa Salernitana per il garanzie a copertura dell’acquisto. La prossima data di scadenza è il 31 dicembre, quando la caparra e sufficienti garanzie (in questo caso, potrebbe esserci una proroga di altri 45 giorni). Come riferisce, stanno crescendo tensioni e preoccupazioni in casaper il futuro societario : doveva essere oggi il giorno in cui accettare l'offerta più vantaggiosa ma nessuna proposta sembra, al momento, percorribile; mancherebbero ledell’acquisto. La prossima data di scadenza è il, quando la Salernitana dovrà già essere sicura a chi andrà il futuro societario con tanto di(in questo caso, potrebbe esserci una proroga di altri).

Le 3 offerte

Le offerte ricevute per ora sono tre e la più soddisfacente riguarderebbe quella avanzata dal finanziere franco-tunisino Tarak Ben Ammar, dietro la quale ci sarebbe un fondo arabo (25/30 milioni di euro). La seconda sarebbe operata da un gruppo svizzero e la terza da una cordata di costruttori romani. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il problema è da ricercare nell'acconto del 5% che l'offerente deve versare a titolo cauzionale e che al momento non sarebbe stato versato da nessuno.

COSA RISCHIA

Nel caso le scadenze non vengano rispettate, la Salernitana rischierebbe l’esclusione dalla Serie A e il club non disputerà il girone di ritorno, mentre tutti i punti delle gare già giocate saranno azzerati. Dall'ambiente filtra una certa preoccupazione e, dati i tempi molto risicati, le speranze sarebbero appese ad un filo.

