Derby della Lanterna elettrico quello in programma nella 34esima giornata di Serie A 2021-2022. In palio punti salvezza di fine campionato: l'intera posta se l'aggiudica la Sampdoria grazie a un gol di Sabiri in spaccata al 25' e a un rigore parato da Audero a Criscito al 96'. Genoa a un passo dalla retrocessione. I blucerchiati salgono a un porto decisamente più sicuro a quota 33 punti.

Il tabellino

SAMPDORIA-GENOA 1-0

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Sensi (68' Vieira), Ekdal, Thorsby, Candreva (83' Conti); Sabiri (88' Quagliarella), Caputo. All.: Giampaolo.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Østigård, Bani, Vasquez (46' Criscito); Sturaro (38' Portanova), Badelj; Ekuban (56' Gudmundsson), Amiri (56' Melegoni), Galdames; Destro. All.: Blessin.

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli.

Gol: 25' Sabiri (S).

Assist: Augello (S, 1-0).

Note - Recupero: 3+8. Al 96' Audero (S) para un rigore a Criscito (G). Ammoniti: Audero, Candreva, Melegoni, Ferrari.

Il momento social

La cronaca della partita in 7 momenti chiave

20' - AMIRI DA FUORI! Fendente respinto da Audero sulla testa di Destro, che manda di poco alto sopra la traversa, ma in fuorigioco! La prima occasione del derby è del Genoa!

25' - GOL DELLA SAMPDORIA CON SABIRI! Nel momento migliore del Genoa, arriva il vantaggio blucerchiato: cross dalla destra di Candreva, controcross dalla mancina di Augello e rete in spaccata dell'ex Ascoli: 1-0!

Abdelhamid Sabiri esulta dopo aver segnato il gol dell'1-0 nel derby Sampdoria-Genoa Credit Foto Getty Images

44' - ANCORA SABIRI! L'undici blucerchiato sfiora la doppietta: gran cross di Sensi dalla destra e colpo di testa sul palo più vicino da parte dell'ex Ascoli: palla respinta da Sirigu.

45'+2 - EKUBAN IN PIENA AREA SU PALLA ALZATA DA AMIRI! Nulla da fare per l'attaccante genoano che non riesce a controllare bene il pallone!

45'+3 - DESTRO IN GIRATA SU CROSS DI EKUBAN! Palla sull'esterno della rete e Genoa vicino all'1-1!

59' - ATTENZIONE AL GENOA! Punizione scodellata da Galdames e prolungata di testa da Bani per Østigård, che in area piccola manca clamorosamente la deviazione vincente. Viene però fischiato il fuorigioco del norvegese.

90'+6 - AUDERO RESPINGE UN CALCIO DI RIGORE BATTUTO DA CRISCITO! E assegnato dopo un VAR-check successivo a un tocco col braccio in area di Ferrari su inserimento di Destro. Dopo 8 realizzazioni consecutive, Criscito fallisce il penalty più importante!

Sampdoria-Genoa, Serie A 2021-2022: Domenico Criscito (Genoa) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

MVP

Sabiri. Oltre al gol decisivo, realizzato in spaccata al 25', tiene sotto scacco l'intera difesa genoana per tutto il tempo in cui resta in campo. All'88' l'ex Ascoli esce di scena con tanto di standing ovation.

Fantacalcio

PROMOSSO - Audero. Parare un rigore al minuto 96' - sull'1-0 a favore - alla bandiera genoana Mimmo Criscito al 96' di un derby-salvezza, quasi condannando il Grifone alla B dev'essere, per un calciatore sampdoriano, un vero e proprio sogno.

BOCCIATO - Badelj. Eroe della sfida al Cagliari, non ne imbrocca una nella stracittadina. Si lascia continuamente sfuggire Sabiri (anche sul gol) e le sue conclusioni dalla distanza sono da campetto polveroso dell'oratorio.

Le pagelle

