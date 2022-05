Serviva un segnale forte e un segnale forte è arrivato. L'Atalanta di Gasperini non sbaglia e si prende 3 punti preziosissimi al Picco di La Spezia, continuando ancora ad ambire ad un posto in una competizione europea per la prossima stagione.

Partono bene nel primo tempo gli uomini Gasperini, che prendono subito in mano il controllo della partita. L'avvolgente manovra offensiva nerazzurra da i suoi frutti al 16' quando Muriel, grazie ad un'ottima combinazione al limite dell'area con Malinovskyi, manda al bar tutta la difesa dello Spezia e batte Provedel. La reazione bianconera arriva un po' a sorpresa alla mezz'ora: Verde gioca benissimo con la linea di metà campo e imbeccato da un perfetto lancio di Maggiore corre verso la porta, salta Musso e firma il pareggio per i suoi.

Daniele Verde (Spezia-Atalanta) Credit Foto Getty Images

Nella ripresa l'Atalanta entra con un piglio diverso e conferma di essere, in trasferta, ancora una super squadra: il gol su palla inattiva di Djimsiti poco dopo il 70' apre definitivamente gli argini della partita, chiusa nel finale da un pregevole colpo da biliardo di Pasalic perfettamente innescato ancora da Muriel. Tre punti d'oro per i bergamaschi, che rispondono alla Lazio e, in attesa di Fiorentina-Roma, possono ancora avere legittime ambizioni di qualificazione europea. Lo Spezia fallisce invece il match point salvezza: per i liguri, alla quarta sconfitta consecutiva, ci sarà ancora da soffrire...

Il tabellino

Spezia-Atalanta 1-3

SPEZIA (3-4-3): Provedel; Hristov (46' Reca), Erlic, Nikolaou; Amian, Maggiore (78' Antiste), Kiwior, Bastoni (55' Manaj); Verde, Agudelo (68' Kovalenko), Gyasi. All.: Thiago Motta.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Palomino (46' Demiral), Djimsiti; Maehle (87' Pessina), Freuler (59' Hateboer), Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Malinovskyi (59' Boga), Muriel (91' Mihaila). All.: Gasperini.

ARBITRO: F. Maresca

GOL: 16' Muriel, 30' Verde, 73' Djimsiti, 87' Pasalic

AMMONITI: 40' Bastoni, 44' Maggiore, 53' Malinovskyi, 57' Freuler, 62' Muriel

ESPULSI: -

NOTE: recupero 9'

La cronaca in 5 momenti

16 - MURIEEEEEELLLLL!!! MURIELLLLLLLL!!! HA SEGNATO L'ATALANTA!! Grande scambio corso al limite dell'area tra Malinovskyi e Muriel, che manda al bar due avversari e batte con una rasoiata Provedel!

30 - VERDEEEEEEE!!! VERDEEEEEEE!!! HA PAREGGIATO LO SPEZIA!! Si alza oltre la metà campo la linea la difesa dell'Atalanta, Maggiore intuisce e manda in verticale Verde, che salta Musso e deposita in porta!

73 - DJIMSITIIIIIIII!!! DJIMSITIIIIII!!! L'ATALANTA RIMETTE LA TESTA AVANTI! Grande sponda di testa di Demiral dagli sviluppi di un calcio di punizione, Djimsiti raccoglie l'assist e con una zuccata firma il gol del sorpasso atalantino!

80 - BOGAAAA! CHE SFORTUNA, PALO PIENO!! Grandissima azione dell'ex Sassuolo, che riceve e calcia fortissimo dal limite trovando il legno pieno. Sulla respinta raccoglie poi Pasalic, che calcia addosso a Provedel.

87 - PAAAASALIIIIICCC!! GRAN GOL E PARTITA CHIUSA!! Super tocco in area di Muriel a sinistra per Passalic, che con un colpo da biliardo batte Provedel!

Il momento social

Fantacalcio

Chi sale - MURIEL: finalmente Luis! Gol ed assist per il colombiano, che finalmente regala una gioia delle sue in un'annata più che deludente. Che sia lui l'arma segreta per il vostro finale di campionto?

Chi scende - PROVEDEL: sono 12 gol subiti nelle ultime 4. La colpa non è ovviamente solo sua, anzi. Il monito però è chiaro: mai schierarlo, a maggior ragione ora che le partite pesano di più.

