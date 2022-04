L'Inter trova conferme e tre punti importanti per la corsa scudetto, anche se trema un po' nel finale prima di chiudere il match. I campioni d'Italia collezionano il terzo successo consecutivo in campionato dopo aver battuto la Juventus - la vittoria dello Stadium ha sempre più le sembianze del momento della svolta - e il Verona. I nerazzurri vincono 3-1 sul campo di uno Spezia che si rende pericoloso soprattutto nei primi minuti della ripresa, ma che non riesce a dare fastidio agli uomini di Inzaghi con continuità. Nel primo tempo ci pensa Brozovic con un grande sinistro sotto l'incrocio su sponda di D'Ambrosio, il raddoppio viene firmato da Lautaro - entrato dalla panchina - al 73'. Nel finale Maggiore trova un gran gol e spaventa i nerazzurri, prima del tris di Sanchez. Se è vero che l'Inter è padrona del proprio destino, la vittoria contro lo Spezia è un passo in avanti verso il titolo. Lo Spezia resta a +11 dal terz'ultimo posto.

Il tabellino

SPEZIA-INTER 1-3 (primo tempo 0-1)

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca (37' Ferrer); Maggiore, Kiwior, Bastoni (60' Nzola, 70' Antiste); Kovalenko (46' Agudelo), Manaj (60' Verde), Gyasi. All. T. Motta.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni (82' De Vrij); Dumfries (75' Darmian), Barella, Brozovic, Calhanoglu (75' Vidal), Perisic; Correa (59' Lautaro), Dzeko (59' Sanchez). All. Inzaghi.

Gol: 31' Brozovic (I), 73' Lautaro (I), 88' Maggiore (S), 93' Sanchez (I)

Assist: D'Ambrosio (I), Perisic (I)

Ammoniti: S. Bastoni (S), Nikolau (S)

Brozovic esulta per il gol in Spezia-Inter - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 10 momenti chiave

27' CALHANOGLU SUL FONDO - Pericoloso il turco: bello spunto di Correa, che scarica per il compagno che ci prova d'esterno da fuori. Non lontano dalla porta.

31' GOL DI BROZOVIC - Il croato mette una palla morbida per D'Ambrosio, rimasto in area. Sponda per l'inserimento proprio di Brozovic, che arriva in corsa e trova un gran sinistro sotto l'incrocio. Check del Var per la posizione di D'Ambrosio: è tutto buono.

39' CORREA MURATO DUE VOLTE - Occasione Inter, inserimento del Tucu che ci prova in due occasioni ma trova l'intercetto della difesa.

48' OCCASIONE PER ERLIC - Gran taglio sul primo palo su angolo, pallone che attraversa l'area e va sul fondo.

49' CHE OCCASIONE PER PERISIC - Bella azione dell'Inter sulla destra, il croato si ritrova il pallone a pochi passi dalla porta ma colpisce male e manda sul fondo! E Dzeko è stato anticipato dal compagno.

54' OCCASIONE PER BARELLA - Inserimento del centrocampista, che si libera sul sinistro e cerca il primo palo, largo di poco.

70' NZOLA FUORI PER L'ORECCHINO - Deve uscire dal campo per togliersi l'orecchino dopo l'ingresso in campo. Dopo diversi minuti, Thiago Motta si stufa e inserisce Antiste.

73' GOL DI LAUTARO - Perisic crossa con il destro dalla sinistra, il Toro sfiora la palla in girata: il pallone si infila nell'angolino.

88' GOL DI MAGGIORE - Grande gol, destro a giro sul secondo palo! Partita riaperta.

93' GOL DI SANCHEZ - Lautaro manda in porta il cileno, che non può sbagliare a tu per tu con Provedel.

Il momento social

MVP

Ivan PERISIC - Parte forte rendendosi perno avanzato dell'attacco. Poi, quando la partita si mette in discesa, si compatta in difesa. L'assist per Lautaro corona una prestazione a 360°.

Fantacalcio

Promosso. Lautaro MARTINEZ - Si sblocca dopo un mese e mezzo con un inserimento "da Toro". L'assist per El Nino Maravilla è la ciliegina sulla torta. Manda segnali importanti in vista del rush finale.

Bocciato. NZOLA - La sua gara dura a malapena dieci minuti, di cui appena una manciata spesi sul campo. Un problema al piercing dell'orecchio lo costringe a bordocampo per troppo tempo: un Thiago Motta inferocito lo toglie dalla partita. Attimi surreali.

Le pagelle

