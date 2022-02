Quattro legni, un Provedel eccezionale, lo Spezia in 10 per tutto il secondo tempo per l'espulsione di Amian al 45' e tantissime occasioni da rete non capitalizzate. La Roma di Mourinho (squalificato e in tribuna), al 9' di recupero del match del "Picco", riesce comunque a portare a casa l'intera posta in palio per un rigore concesso - giustamente - all'ultimo respiro dopo un rigore trasformato da Abraham e assegnato per un calcio in faccia rifilato da Maggiore a Zaniolo: un contrasto tra gioielli di La Spezia. I giallorossi tornano così al successo dopo 3 pareggi consecutivi, rifacendosi sotto in zona europea. Grande beffa per la band di Thiago Motta, arrivata a pochi secondi dall'impresa.

Il tabellino

SPEZIA-ROMA 0-1

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kiwior, Sala (13' Maggiore), Bastoni (63' Gyasi); Agudelo, Verde (46' Ferrer), Nzola. All.: Thiago Motta.

Roma (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini (46' Zaniolo), Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout (68' El Shaarawy), Cristante, Mkhitaryan (92' Bove), Zalewski (80' Shomurodov); L. Pellegrini; Abraham. All. Mourinho (squalificato, in panchina Foti).

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna.

Gol: 99' rig. Abraham (R).

Assist: -.

Note - Recupero: 3+9. Espulso: 45' Amian (S) per doppia ammonizione. Ammoniti: Agudelo, Mancini, Kumbulla, Kiwior, Zaniolo, Maggiore.

La cronaca della partita in 16 momenti chiave

3' - MANCINI! Colpo di testa a centro area su corner di Veretout: palla respinta da Provedel. La Roma parte forte!

8' - PELLEGRINI DALLE RETROVIE! Traiettoria ad uscire, appena dentro l'area: palla larga di pochissimo!

16' - SPEZIA VICINISSIMO AL VANTAGGIO CON VERDE! Che giocata da fuoriclasse! Aggancio di collo clamoroso sulla destra, Zalewski mandato al bar e conclusione secca, che sfiora l'incrocio dei pali. Verde che, lo ricordiamo, è cresciuto proprio nel vivaio giallorosso.

17' - MISSILE DA FUORI DI PELLEGRINI! Provedel fa il miracolo, prima deviando sul palo e poi respingendo il tentativo di tap in di Abraham!

19' - ABRAHAM CERCA IL TOCCO DA BILIARDO! La palla passa sotto le gambe di Erlic e fa la barba al palo!

32' - MKHITARYAN PESCA IN AREA PELLEGRINI! Sterzata su Kiwior e destro a giro di pochissimo fuori bersaglio.

45' - SECONDO GIALLO E ROSSO PER AMIAN! Trattenuta a metà campo su Pellegrini e Spezia in dieci uomini.

47' - OCCASIONE ROMA! Cross perfetto di Pellegrini dalla destra: Abraham, di testa, devia di poco a lato.

49' - PALO DELLA ROMA CON CRISTANTE! Bomba sul montante sul tentativo di disimpegno di Nikolaou, subito dopo un tentativo al volo di Zaniolo. Ancora nulla da fare per i giallorossi!

56' - NZOLA A UN PASSO DAL VANTAGGIO SPEZZINO! L'attaccante di casa passa col carrarmato sopra Zalewski e scarica il mancino ravvicinato a tu per tu con Rui Patricio, abilissimo a respingere.

74' - ZANIOLO! Rasoterra da "calcetto" angolatissimo: Provedel si allunga e respinge la sfera. Tutto era nato da un erroraccio in fase di retropassaggio di Reca. Abraham, però, non ne aveva approfittato: il suo cross basso al centro era stato disimpegnato da Nikolaou.

75' - PELLEGRINI DAL LIMITE! Sinistro che sfiora l'incrocio dei pali.

87' - PELLEGRINI! Destro a giro su punizione: palla che sorvola la barriera e termina di pochissimo a lato!

90' - SHOMURODOV DA DUE PASSI SU AZIONE DI MKHITARYAN! Salvataggio a Provedel battuto di Nikolau, poi Reca spazza!

90'+4 - INCREDIBILE DOPPIA TRAVERSA DI ZANIOLO! Prima di testa, poi sulla ribattuta. Dopodiché Abraham non riesce a deviare a rete da metri zero!

90'+9 - GOL DELLA ROMA CON ABRAHAM SU RIGORE! Penalty assegnato dopo il VAR-check: sulla prima traversa colpita, Zaniolo ha ricevuto un calcio in faccia da Maggiore. Dal dischetto, conclusione angolatissima dell'ex Chelsea. Provedel intuisce ma, questa volta, non ci arriva.

