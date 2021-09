Ieri, il sottosegretario alla salute Andrea Costa, ai microfoni di Rai Radio 1, riferendosi alla capienza negli stadi e nei palazzetti, ha pronunciato queste parole: "Credo che ci possa essere una tappa intermedia che può prevedere il 75% per poi arrivare al 100%". In questa settimana dovrebbe svolgersi la riunione del CTS che dovrà dare l'indicazione più attesa. Si tratta del passaggio citato dal Roberto Speranza nella conferenza stampa di giovedì. Raggiungere il 75/80% di capienza negli stadi (ora al 50%) e il 50% nei palazzetti (ora al 35%). Sono ore di massima attenzione per verificare gli effetti della riapertura. L'ipotesi potrebbe essere quella di inaugurare l'apertura al 75% con la partita Italia-Spagna di Nations League (6 ottobre a San Siro).

Questo potenziamento potrebbe rappresentare un altro passo verso la riconquista della normalità. La voglia di calcio dal vivo sta crescendo parecchio, particolarmente nelle grandi città. Il Green Pass è ormai diventato un passepartout, e lo stadio gioca un ruolo fondamentale nella campagna vaccinale (grazie a una nuova collaborazione tra la Roma e la Regione Lazio, verrà attivato un hub vaccinale contro il COVID-19 al Foro Italico aperto a tutti i cittadini, senza prenotazione. I tifosi che si sottoporranno alla vaccinazione riceveranno un promo code che darà diritto a uno sconto utilizzabile per l’acquisto di un biglietto delle partite casalinghe dei giallorossi).

Come cambiano le capienze nei principali stadi italiani?

STADIO CAPIENZA AL 50% CAPIENZA AL 75% Gewiss Stadium 8.100 14.826 Artemio Franchi 21.000 31.500 Luigi Ferraris 10.000 26.176 Allianz Stadium 20.000 31.130 Stadio Olimpico 32.000 52.975 San Siro 37.980 56.904

Palazzetti

Più complicato il discorso dei palazzetti. Da una parte, il 50% per basket, volley e le altre discipline al chiuso, rappresenterebbe un passo avanti, dall'altra però si invoca un trattamento alla stessa stregua di cinema e di teatri, raggiungendo anche qui il 75%. Le speranza è di arrivare all'ormai vicina apertura dei campionati con qualche buona notizia.

