Calcio

SERIE A, Stefano Pioli a 'Che Tempo Che Fa': "Ibrahimovic sta bene dopo l'operazione, spero di riaverlo l'anno prossimo"

SERIE A - Milan, Stefano Pioli è stato uno degli ospiti di Fabio Fazio a "Che tempo che fa". L'allenatore si è soffermato sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic che è stato appena operato e dovrà rimanere fermo 7/8 mesi: "Non vedeva l’ora di farla perché ha sofferto tanto in questi mesi". Per il video completo andate su www.raiplay.it

00:01:06, un' ora fa