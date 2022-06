Dopo le cifre rese note da Inter e Milan nei giorni scorsi, quest'oggi anche la Juventus ha annunciato il suo listino prezzi per la stagione 2022-23. I bianconeri hanno reso note le cifre agli Juventus Official Fan Club, senza ancora aver pubblicato nulla sul proprio sito ufficiale. A sorpresa, nonostante il quarto posto dell'ultima stagione, i costi degli abbonamenti in curva dell'Allianz Stadium saranno più di due volte superiori a quelli di San Siro.

La cifra da sborsare per accaparrarsi un abbonamento in Curva Scirea sarà infatti di 650 euro. Numeri lontanissimi dai 270 euro richiesti da Inter e Milan per un posto fisso nei rispettivi secondi anelli di San Siro. Il confronto non regge nemmeno con i ben più ambiti abbonamenti dei primi anelli blu e verde del Meazza, per cui l'Inter chiede 395 euro ai propri tifosi contro i 385 dei cugini rossoneri.

Tifosi della Juventus presenti all'Allianz Stadium durante Juventus-Chelsea - Champions League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Per ciò che riguarda le tribune "Vip", l'Inter ha stabilito che l'abbonamento annuale per le Poltroncine rosse centrali costerà 2550 euro, contro i 2700 richiesti dai rossoneri. Per prenotarsi un posto in Tribuna d'Onore rossa per tutto il Campionato, il Diavolo chiede invece 3000 euro. 2560 gli euro richiesti invece dalla Juventus per un abbonamento nella Tribuna Est centrale dell'Allianz Stadium, contro i 2370 dello scorso anno.

