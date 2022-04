Dopo tre mesi d'astinenza, a Udine va in scena il Beto show. Sembrava essere sparito dai radar, il portoghese. E invece eccolo lì, riapparire come per magia e regalare all'Udinese la gioia di un 5-1 al Cagliari che fa il paio con l'altrettanto roboante 4-0 dell'andata. Tripletta del centravanti, un gol di Becão, un golazo antologico di Molina, l'espulsione finale di Grassi e in Friuli è festa grande per una salvezza ormai raggiunta con diversi turni d'anticipo. E pensare che ad andare in vantaggio per prima è la squadra di Mazzarri, sospinta da una magia di João Pedro. Poi, però, tutto diventa buio per i sardi. Beto fa quel che vuole, Success rimpiazza alla grande l'infortunato Deulofeu, Pereyra inventa calcio. Se l'Udinese conferma i progressi delle ultime giornate, il Cagliari rimedia la quarta sconfitta di fila e torna nell'abisso (e il cognome dell'arbitro di oggi c'entra poco). Se il Genoa vince domani a Verona, è aggancio in classifica. Occhio.

Udinese-Cagliari 5-1 (primo tempo 2-1)

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becão, Nuytinck, Zeegelaar; Molina (70' Soppy), Pereyra, Walace (63' Jajalo), Makengo (70' Arslan), Udogie; Success (63' Pussetto), Beto (76' Nestorovski). All. Cioffi

Cagliari (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato (76' Walukiewicz), Altare (54' Keita); Zappa (65' Rog), Deiola (54' Baselli), Grassi, Dalbert, Bellanova; Pereiro (76' Carboni), João Pedro. All. Mazzarri

Arbitro: Rosario Abisso

Gol: 32' João Pedro (C), 38' Becão (U), 45' Beto (U), 49' Beto (U), 59' Molina (U, 4-1), 73' Beto (U)

Assist: Dalbert (C, 0-1), Pereyra (U, 2-1), Success (U, 4-1), Pussetto (U, 5-1)

Ammoniti: Dalbert, Grassi, Walace, Baselli

Espulsi: Grassi all'85'

La cronaca in 12 momenti chiave

11' – Dalbert fugge verso la porta, calcia con il destro e costringe Silvestri a una grande deviazione sopra la traversa.

32' – GOL DEL CAGLIARI. Contropiede del Cagliari, tocco in area di Dalbert per João Pedro e bellissimo sinistro liftato di quest'ultimo che pesca l'incrocio. 0-1.

38' – GOL DELL'UDINESE. Success non arriva a deviare da un passo un tiro-cross di Beto, ma l'azione prosegue con un cross di Pereyra, Cragno si salva per due volte su Udogie e Beto, ma nulla può sul tap-in ravvicinato di Becão. 1-1.

43' – Beto scherza Goldaniga, Cragno mette una pezza sul suo cross, arriva Pereyra che col sinistro calcia alto da pochi passi.

45' – GOL DELL'UDINESE. Pereyra si presenta sul fondo e centra perfettamente col sinistro per Beto, che in spaccata da un passo non sbaglia. 2-1.

49' – GOL DELL'UDINESE. Beto trova una prateria dopo una palla difesa da Success, si presenta davanti a Cragno e ancora una volta non sbaglia. Udinese a +2.

53' – Bella sponda aerea di Pereiro per Zappa, che incrocia sfiorando il palo. Cagliari vicino al 3-2.

56' – Acrobazia volante da pochi passi del neo entrato Keita, ma è ottimo il riflesso di Silvestri, che blocca.

59' – GOL DELL'UDINESE. Success lancia nello spazio Molina, che dalla trequarti vede Cragno fuori dai pali e lo fulmina con uno stupendo lob. Golazo e 4-1.

65' – Beto prende palla in area, resiste a un paio di avversari e fa partire un sinistro sporco che Cragno tiene lì in qualche modo.

73' – GOL DELL'UDINESE. Pereyra fa quel che vuole e premia la sovrapposizione di Pussetto, il cui cross mancino viene spinto in rete a porta vuota da un colpo di testa di Beto. E sono 5.

85' – Grassi crolla a terra in area, ma secondo Abisso ha simulato un contatto con Arslan: secondo giallo e cartellino rosso. Cagliari in 10.

MVP

BETO. "Mi ispiro a Eto'o, Lukaku, Adriano e Ronaldo", diceva in un'intervista di qualche mese fa. Bene: oggi li ricorda un po' tutti. In un colpo solo si lascia alle spalle un digiuno di tre mesi. Spaventoso.

Fantacalcio

PROMOSSO – Roberto PEREYRA. Qualità superiore. Che bello vederlo portar palla e inventare calcio. Perfetto l'assist per il 2-1 di Beto, poi lascia il segno anche nell'azione del pokerissimo.

BOCCIATO – Matteo LOVATO. Si sognerà Beto anche di notte. Quasi mai riesce a tenere il portoghese, lasciandoselo scappare nell'azione del secondo gol e del terzo gol bianconero. Pomeriggio da mal di testa.

