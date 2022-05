L'Inter resta in corsa. Dopo la vittoria del Milan sulla Fiorentina con gol di Leao, i nerazzurri trovano i tre punti a Udine e tornano a -2, a tre giornate dalla fine. Partita indirizzata nel primo tempo, in cui la formazione di Inzaghi va avanti di due reti con i gol di Perisic e Lautaro, che sbaglia il rigore e segna sulla ribattuta. Ma l'Udinese è in salute ed entra bene nella ripresa: l'Inter non chiude la partita (clamorosa occasione di Dzeko), Pussetto la riapre e i nerazzurri si spaventano. Il finale è di sofferenza per l'Inter, che riesce a vincere una partita che allunga la corsa scudetto. Attenzione alle condizioni di Barella: esce dal campo nel finale per un problema al ginocchio.

Il tabellino

UDINESE-INTER 1-2 (primo tempo 0-2)

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina (73' Soppy), Arslan (46' Samardzic), Walace, Pereyra (79' Jajalo), Udogie; Success (27' Pussetto), Deulofeu. All. Cioffi

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco (77' D'Ambrosio); Darmian, Barella (90' Vecino), Brozovic, Gagliardini (74' Vidal), Perisic; Lautaro Martinez (74' Correa), Dzeko (74' Sanchez). All. Inzaghi

Gol: 12' Perisic (I), 39' Lautaro (I), 72' Pussetto (U)

Assist: Dimarco (I), Udogie (U)

Ammoniti: Pereyra (U), Vecino (I)

La cronaca in 6 momenti chiave

12' GOL DI PERISIC - Angolo di Dimarco dalla sinistra, stacco vincente del croato sul primo palo.

38' RIGORE PER L'INTER - Mari atterra Dzeko in area di rigore dopo parata di Silvestri su Lautaro, Chiffi lascia correre ma viene richiamato dal Var: il contatto c'è, penalty assegnato dopo l'on-field review.

39' GOL DI LAUTARO - Palo del Toro su rigore, Silvestri tocca e l'argentino segna di testa sulla respinta.

51' OCCASIONE PER DZEKO - Il bosniaco viene pescato in posizione regolare e davanti a Silvestri si incarta, calciando malissimo con il sinistro.

72' GOL DI PUSSETTO - Punizione di Deulofeu e grande parata di Handanovic, Udogie raccoglie la respinta e serve il compagno che deve solo spingere in rete.

78' VIDAL SEGNA IN FUORIGIOCO - Pessima scelta di Correa, che ha campo per andare in porta e serve il cileno, che è davanti.

MVP

Ivan PERISIC - Sempre lui, il trascinatore dell'Inter. Segna come a Bologna, questa volta i nerazzurri portano a casa i tre punti. Prova maiuscola in entrambe le fasi.

Fantacalcio

Promosso. Nacho PUSSETTO - Entra e segna, con il gol che dà speranza all'Udinese. Ottimo ingresso dalla panchina.

Bocciato. Joaquin CORREA - Ingresso impalpabile, con anche una decisione scellerata: al posto che andare in porta e chiudere il match, serve Vidal evidentemente in fuorigioco.

Le pagelle

