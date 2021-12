Ancora una volta. Sono 7 i gol in campionato dell'attaccante svedese che ha salvato i rossoneri da una clamorosa sconfitta in quel di Udine. Il suo gol vale l'1-1 alla Dacia Arena e, chissà, potrà essere decisivo in futuro per la corsa Scudetto . Intanto, con la rete all'Udineseche Ibrahimovic ha realizzato in carriera nei top 5 campionati europei. Lui non ha mai giocato in Bundesliga, ma ha segnato in Premier League, nella Liga, in Ligue 1 e, appunto, in Serie A.