Venezia-Atalanta, match valido per la 34a giornata di Serie A, é terminato 1-3 al Penzo. Decisive le reti di Pasalic, Zapata e Muriel. Prova convincente della squadra di Gasperini, dominante dall'inizio alla fine. Vediamo insieme migliori e peggiori del match.

===Le pagelle del VENEZIA===

Niki MAENPA 5,5 - Nessuna grande parata. L'Atalanta tira tanto e colpisce. Lui rimane inerme.

Ales MATEJU 5 - Malissimo sul gol di Pasalic, visto che Muriel lo salta secco. In generale molto in difficoltà da quel lato.

Michael SVOBODA 4,5 - Prova a reggere fisicamente su Zapata. Fatica molto, poi viene devastato da Muriel a inizio ripresa. Il secondo gol subito dal Venezia è tutto suo.

Pietro CECCARONI 6 - Salva un gol fatto di Hateboer, di testa domina. Non riesce peró a tenere unita la linea difensiva.

Maximilian ULLMANN 5 - Hateboer lo attacca sempre e lui rincorre. Non giocava da tanto, in evidente difficoltà fisica.

Gianluca BUSIO 5,5 - Prova a dare ordine, ma non si prende mai la responsabilità della giocata. Prevedibile e scolastico. (Dal 61' CRNIGOJ 6,5 - Il migliore dei veneti. Impegna Musso, segna, ci prova fino alla fine)

Ethan AMPADU 5 - Dovrebbe dare equilibrio, ma tecnicamente rimane molto impreciso. Il gallese riadattato mediano non convince. Meglio dietro.

Mickael CUISANCE 5,5 - Mezz'ala che non si inserisce. Piedi discreti, ma non li sfrutta. (Dal 75' PERETZ SV)

Mattia ARAMU 5 - Parte bene, con un pallone d'oro per Henry. Poi si spegne e non trova più la giocata tra le linee. Altra prestazione deludente. (Dal 82' BAH SV)

Thomas HENRY 6 - Gli arrivano pochi palloni, lotta a tenta di difendere palla. Combattente, ma con Palomino alle calcagna si soffre. Gli annullano un gol, colpisce un palo. Comunque sufficiente. (Dal 75' NSAME 6,5 - Entra e manda in porta Crnigoj. Porta vivacitá).

David OKEREKE 5 - Impreciso, mobile, ma con tagli spesso leggibili. Non convince. (Dal 62' JOHNSEN 5,5 - Fumoso, poco lesto, entra e perde troppi palloni)

ALL. Paolo ZANETTI 5 - La curva del Venezia lo incita, ma questa squadra si è sciolta. Male dietro, poco pericolosa davanti, annientata.

===Le pagelle dell'ATALANTA===

Juan MUSSO 6 - Attento nelle uscite, anche in quell basse. Due parate su Okereke e Crnigoj.

Giorgio SCALVINI 6,5 - Gran bel primo tempo, proprio davanti agli occhi del CT Mancini. Con tempismo e grinta. Colpisce anche un palo. Nella ripresa cala un pochino. (Dal 64' DEMIRAL 6 - Onesta amministrazione nel finale, anche se perde Nsame in occasione del gol veneto)

José Luis PALOMINO 6,5 - Esperto, lucido, forte fisicamente. Henry fatica con lui.

Berat DJIMSITI 6 - Sempre in anticipo, si spinge anche in avanti. Mezzo voto in meno perché chiude in ritardo su Crnigoj. Ma la prestazione è buona.

Hans HATEBOER 6,5 - A destra, come un martello. Ceccaroni gli nega un gol salvando sulla linea, ma lui insiste e attacca di continuo.

Marteen DE ROON 6,5 - Non sbaglia nulla. Copre, riparte, gioca di prima. Gasperini apprezza.

Remo FREULER 6,5 - In mezzo, con freschezza, visione e temperamento. (Dal 64' KOOPMEINERS 6 - Una buona mezz'ora, va anche al tiro da fuori)

Davide ZAPPACOSTA 7 - Grande assist per il 3-0 di Muriel. A sinistra, con costanza, forza e brillantezza. Ottima partita.

Mario PASALIC 7 - Ritrova il gol e vola in doppia cifra stagionale. Apre le marcature, ma gioca bene davanti, duettando soprattutto con Muriel. (Dal 76' PESSINA SV)

Duvan ZAPATA 7 - Anche in lui in rete: non ci riusciva in campionato da cinque mesi. Si fa sentire, gioca di sponda, ci prova. In crescita, anche di condizione. (Dal 76' BOGA SV)

Luis MURIEL 8 - In quelle giornate versione "deluxe". Innesca il primo gol, serve Zapata nel secondo, timbra la terza rete. Migliore in campo per distacco, imprendibile, decisivo. (Dal 87' CISSÉ SV)

ALL. Gian Piero GASPERINI 7,5 - Bell'Atalanta, pimpante, decisa, in ripresa. Vuole finire bene.

