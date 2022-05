Il Venezia rimanda, almeno di qualche ora, la retrocessione in B. I lagunari sbloccano la sfida grazie a un perfetto rilancio di Maenpaa che libera davanti al portiere Henry. Al quarto d’ora Haps viene steso in area da Skorupski e Marinelli indica il dischetto. Kiyine si fa parare il tiro dagli 11 metri ma è fortunato a ribattere in rete sulla respinta centrale. I rossoblu reagiscono e riaprono la sfida in pieno recupero con il subentrato Orsolini. I rossoblu sembrano averne di più e i gol di Arnautovic e Schouten portano avanti gli ospiti a metà ripresa. Nel finale Aramu trova l'episodio giusto in area e dal dischetto fa 3-3. L'assalto finale premia la squadra di Soncin che esulta al 93' con Johnsen.

Il Tabellino

VENEZIA-BOLOGNA 4-3

Venezia (3-5-2): Maenpaa; Svoboda, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Crnigoj (79'Okereke), Vacca (56’Fiordilino), Kiyine (56’Aramu), Haps (64’Johnsen); Cuisance (79'Peretz), Henry.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate (34’Orsolini); De Silvestri, Svanberg (46’Dominguez), Schouten, Soriano (69’Vignato), Hickey; Barrow (69’Sansone), Arnautovic.

GOL: 4’ Henry, 19’ Kiyine, 47’ Orsolini, 55’ Arnautovic, 68’ Schouten, 77' Aramu (R.), 93'Johnsen

ASSIST: Mäenpää, Barrow, De Silvestri

AMMONIZIONI: Skorupski, Kiyine, Hickey, Dominguez, Medel, Fiordilino

ARBITRO: Marinelli

La cronaca in 12 momenti chiave

4’- HENRY!!! VANTAGGIO VENEZIA!! Rilancio perfetto di MAENPAA che lancia davanti al portiere HENRY freddo nel trovare il pallonetto vincente. Vantaggio immediato.

16’- CALCIO DI RIGORE PER IL VENEZIA! SKORUPSKI STENDE HAPS. C'era stato un fallo quasi da ultimo uomo su CUISANCE all'altezza della trequarti, l'arbitro fa giocare per il vantaggio e HAPS anticipa l'uscita di Skorupski in area di rigore.

19’- SKORUPSKI RESPINGE L'ESECUZIONE DI KIYINE, MA SULLA RESPINTA ARRIVA IL GOL! Molto fortunato KIYINE che ha sfruttato la respinta centrale del portiere.

26’- DE SILVESTRI! Stacco aereo sul primo palo, palla che finisce fuori di poco. Ma vista la distanza dalla porta doveva fare meglio.

28’- KIYINE! Rasoiata da fuori angolata su cui arriva in tuffo SKORUPSKI. Vicino al tris il Venezia.

32’- BARROW! Liberato con uno scambio stretto da SORIANO, calcia centrale davanti a MAENPAA. Gol sbagliato dall'attaccante.

47’- ORSOLINI! LA RIAPRE ALL'ULTIMO MINUTO! Cross dalla sinistra di BARROW, lasciato solo quasi sull'area piccola Orsolini che deve solo toccare in rete di testa.

55’- ARNAUTOVIC! PAREGGIO DEL BOLOGNA! Traversone di BARROW, sponda aerea di DE SILVESTRI e girata in area piccola di ARNAUTOVIC. 2-2.

67'- SCHOUTEN! CHE GOL! Raccoglie un pallone respinto al limite dell'area, gioco di suola per entrare in area e destro ad effetto che si infila sotto la traversa.

73'- RIGORE PER IL VENEZIA! CONTATTO MEDEL-ARAMU. Molti dubbi.

78'- ARAMU! Portiere spiazzato e il Venezia torna in partita! 3-3

93'- JOHNSEN!!! GOLLLL DEL VENEZIA! 4-3! SKORUPSKI chiude sul primo palo il tiro di HENRY, JOHNSEN raccoglie nel cuore dell'area e trova il destro a giro sul secondo palo. Che orgoglio il Venezia.

Il Migliore

Thomas HENRY: bravo a sorprendere la difesa sul rilancio del proprio portiere e a segnare con un pregievole pallonetto. Sempre vivo sul fronte offensivo, partecipa anche all'azione del 4-3.

Promosso

Mattia ARAMU: entra per l'ultima mezz'ora nel periodo più difficile del Venezia. Dopo la rete dello svantaggio serviva un episodio e lui è abile a trovarlo nel contatto con Medel che porta al rigore del 3-3.

Bocciato

Arthur THEATE: poco attento sul rilancio di Maenpaa che pesca libero sulla trequarti Henry per l'1-0. Non da sicurezza al reparto e Mihajlovic lo sostituisce alla mezz'ora.

