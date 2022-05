Venezia-Bologna, match valido per la 36a giornata, è terminato sul punteggio di 4-3, frutto delle reti di Henry, Kiyine, Orsolini, Arnautovic, Schouten, Aramu e Johnsen. La gara è stata arbitrata da Marinelli. Con questo risultato il Venezia resta in corsa per la salvezza.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Venezia

Niki MÄENPÄÄ 6,5: apre la gara con un assist al bacio per Henry. Può poco sui 3 gol.

Michael SVOBODA 6: parte bene, poi il dinamismo di Barrow lo mette in difficoltà.

Mattia CALDARA 5,5: qualche sbavatura di troppo. Sul gol del 2-2 patisce il confronto fisico con Arnautovic.

Pietro CECCARONI 5,5: approccia bene la partita con numerose chiusure importanti. Si perde Orsolini in occasione del gol e perde le distanze nel secondo tempo.

Ales MATEJU 6: qualche sgroppata in avanti, nulla di eccezionale. In difesa ha molto da fare.

Domen CRNIGOJ 6,5: tanta quantità in mezzo al campo e supporto offensivo nella prima mezz'ora. (dal 79’ Dor PERETZ s.v.)

Antonio VACCA 6: tiene ordine alla manovra e protegge la linea difensiva nel primo tempo. (dal 56’FIORDILINO 6: non si vede molto nel concitato finale.)

Sofian KIYINE 6: si fa parare il rigore da Skorupski, ma è reattivo sulla respinta. Molto bene nella prima parte di gara, cala sotto la pressione del Bologna. (dal 56’ Mattia ARAMU 7: entra per l'ultima mezz'ora nel periodo più difficile del Venezia. Dopo la rete dello svantaggio serviva un episodio e lui è abile a trovarlo nel contatto con Medel che porta al rigore del 3-3.)

Ridgeciano HAPS 6,5: con la sua velocità anticipa l'uscita del portiere che lo stende e manda dal dischetto il Venezia per il 2-0. Prova di sostanza. (dal 64' Dennis JOHNSEN 6,5: trova un gol pesantissimo al 93' e si fa perdonare qualche errore nei minuti precedenti)

Michael CUISANCE 5: in ombra. Ci si aspettava molto di più dall'ex Bayern, anche oggi delude. (dal 79’ David OKEREKE s.v.)

Thomas HENRY 7: bravo a sorprendere la difesa sul rilancio del proprio portiere e a segnare con un pregievole pallonetto. Sempre vivo sul fronte offensivo, partecipa anche all'azione del 4-3.

All. Andrea SONCIN 7: giocare una partita con l'obbligo di vincere non è mai semplice. I suoi iniziano benissimo e giocano una mezz'ora di alto livello. Poi calano anche a livello mentale e subiscono il ritorno del Bologna. Nel finale strappano una vittoria di puro orgoglio.

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 5,5: causa il primo rigore con uscita scomposta. Ci mette però la pezza in più di un occasione e respinge il primo tentativo dal dischetto di Kiyine.

Adama SOUMAORO 5,5: tiene in gioco Henry sul primo gol. Il centravanti del Venezia lo tiene sotto scacco per tutto il match.

Gary MEDEL 5,5: provoca il rigore del 3-3: il contatto è minimo, però da un giocatore della sua esperienza un errore inatteso.

Arthur THEATE 4,5: poco attento sul rilancio di Maenpaa che pesca libero sulla trequarti Henry per l'1-0. Non da sicurezza al reparto e Mihajlovic lo sostituisce alla mezz'ora. (dal 34’ Riccardo ORSOLINI 7: entra alla mezz'ora e cambia il Bologna. Dinamismo e vivacità, oltre al gol che riapre la sfida)

Lorenzo DE SILVESTRI 6: molto partecipe in zona offensiva, fornisce l'assist ad Arnautovic per il 2-2.

Mattias SVANBERG 5,5: soffre e tanto in avvio di gara, partita complicata. Sostituito all'intervallo. (dal 46’ Nicolas DOMINGUEZ 5,5: impatto debole sul match, non sfrutta una buona palla gol sul risultato di parità)

Jerdy SCHOUTEN 6,5: il gol impreziosisce una partita fino a quel momento non troppo brillante. Il suo destro a effetto è davvero notevole.

Roberto SORIANO 6: prestazione solida seppur senza particolari acuti. (dal 69 Emanuel VIGNATO 5,5: non si vede mai nel finale)

Aaron HICKEY 5,5: bella sfida con Mateju sull'esterno. Il giocatore del Venezia lo relega nella zona difensiva.

Musa BARROW 6,5: in continuo movimento sul fronte d'attacco. Serve in area una quantità importante di palloni, due di questi tramutati in gol da Orsolini e Arnautovic (su tocco di De Silvestri. (dal 69’ Nicola SANSONE 5,5: poco pericoloso in un finale che si prestava alle sue caratteristiche)

Marko ARNAUTOVIC 6,5: in area è un rapace. Timbra anche oggi con un tocco da pochi passi.

All. Sinisa MIHAJLOVIC 6: ritorna in panchina, ma i suoi non lo festeggiano a dovere con una partenza totalmente rivedibile. L'inserimento di Orsolini cambia l'inerzia del match e il Bologna va avanti sul 3-2. Nel finale la confusione premia il Venezia che aveva sicuramente di più da perdere.

