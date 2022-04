Sfida dura e decisamente fisica quella tra Venezia ed Udinese. Bianconeri nel complesso superiori, sia sul piano del gioco che nella gestione degli episodi. Proprio da un lampo di Deulofeu, ispiratissimo, è scaturito il rigore trasformato dallo spagnolo al 35'. Nella ripresa, Henry ha poi siglato il gol dell'1-1 con una zampata da bomber d'area al minuto 86. Nel finale, con il Venezia riversatosi in avanti a caccia della vittoria, il secondo gol consecutivo in Campionato di Becao ha poi inchiodato i contri sull'1-2 al 94'.

In virtù di questo risultato l'Udinese ipoteca la propria salvezza, portandosi a +14 sul Venezia, al sesto ko consecutivo.

IL TABELLINO

VENEZIA (4-3-2-1): Maenpaa; Ebuehi (dal 57' Kiyine), Modolo, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Busio (dal 53' Vacca), Crnigoj (dal 73' Nani); Cuisance (dal 53' Aramu), Johnsen (dal 57' Okereke); Henry.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Perez; Molina (dall'83' Jajalo), Arslan (dal 68' Samardzic), Walace, Makengo (dall'83' Soppy), Udogie (dal 72' Zeegelaar); Beto, Deulofeu (dal 69' Success)

GOL - Deulofeu (U), Henry (V), Becao (U)

ASSIST - Modolo (V), Samardzic (U)

NOTE: AMMONITI - Cuisance (V), Busio (V), Arslan (U), Ceccaroni (V), Haps (V), Udogie U), Henry (V), Ampadu (V), Nani (V)

ESPULSI -

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

12' CUISANCE, NON RIESCE A CENTRARE LA PORTA sul bel cross di Johnsen dalla destra. Impreciso l'esterno a calciare debole e centrale da pochi passi.

33' CALCIO DI RIGORE PER L'UDINESE. Discesa di Deulofeu sulla sinistra, ingresso in area e duro tocco dell'accorrente Cuisance. Il direttore di gara indica il dischetto senza estrarre il secondo giallo.

36' RETEEEE! 0-1 UDINESE, DEULOFEU! Lo spagnolo si prende la responsabilità in assenza di Pereyra e spiazza Maenpaa con un rasoterra potente ed angolato. Bianconeri avanti a Venezia.

Henry in Venezia-Udinese Credit Foto Eurosport

48' BETO, SFIORA LO 0-2! Sciocchezza di Maenpaa che rinvia addosso al centravanti brasiliano. Palla che carambola verso la porta di casa, con il portiere bravissimo a rientrare e murare in extremis Beto con la porta ormai vuota.

63' SILVESTRI, SI SUPERA! Gran parata del portiere italiano che mette il piede sull'angolato mancino rasoterra di Henry, preciso nel cercare l'angolino da posizione defilata.

86' GOOLLL! HENRY! 1-1! Corner dalla destra, sponda di Modolo e zampata perfetta del centravanti che si avventa sul pallone vagante e fulmina Silvestri con un destro violentissimo che si insacca sotto la traversa.

94' RETEEEEEEEE! BECAAAAAAO! 1-2 UDINESE! Corner perfetto di Samardzic dalla destra, inserimento sul primo palo del brasiliano e colpo di testa perfetto che non lascia scambio a Maenpaa. Che beffa per il Venezia!

IL MIGLIORE

Gerard DEULOFEU - Prestazione super dello spagnolo, tornato tra i titolari di Cioffi e subito risultato decisivo con le sue accelerazioni e la sua velocità. Freddissimo anche dagli undici metri. Promosso.

IL PEGGIORE

Michael CUISANCE - Molto male in fase di ripiegamento, con l'episodio del fallo da rigore che gli vale di fatto la palma di peggiore in campo. Disattento, nervoso e poco intelligente nelle letture in avanti. Non ripaga la fiducia di Zanetti.

