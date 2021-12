Dusan Vlahovic sempre più protagonista in Italia a soli 21 anni! L'attaccante serbo della Fiorentina, grazie al gol segnato al Sassuolo, ha raggiunto quota 33 gol segnati in Serie A nell'anno solare, esattamente come Cristiano Ronaldo e Omar Sivori con la maglia della Juventus rispettivamente nel 2020 e nel 1961. Nella classifica all-time il classe 2000 di Belgrado è dietro solo a Nordhal e Borel e potrà migliorare il suo score nell'ultima uscita dell'anno, mercoledì a Verona contro l'Hellas.

Giocatore Squadra Anno solare Gol 1° Felice Placido Borel Juventus 1933 41 2° Gunnal Nordhal Milan 1950 36 3° Dusan VLAHOVIC Fiorentina 2021 33 3° Cristiano Ronaldo Juventus 2020 33 3° Omar Sivori Juventus 1961 33

Nel campionato in corso sono già 16 le reti di Vlahovic, dato che per ora gli consente di guidare la classifica marcatori in solitaria. Sono sei le partite di fila a segno come Enrico Chiesa e Luca Toni alla Fiorentina, a 11 c'è Omar Batistuta. Il serbo viaggia ad una media realizzativa impressionante anche in confronto alle stelle del firmamento europeo: nelle 5 leghe più prestigiose del Vecchio Continente solo Robert Lewandowski ha fatto meglio nel 2021 con 43 gol fin qui messi a segno.

