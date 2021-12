Probabili formazioni

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Kovalenko, Maggiore, Bastoni, Reca; Verde, Manaj. All. Thiago Motta.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Sala, Salcedo, Sena

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. All. Andreazzoli.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Haas

Spezia-Empoli, dove vederla in tv e streaming

La sfida Spezia-Empoli verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Sfida inedita in Serie A tra Spezia ed Empoli: le due squadre contano 12 precedenti in Serie B, con un equilibrio perfetto (quattro vittorie ciascuna e quattro pareggi).

Lo Spezia ha vinto quattro delle sei sfide casalinghe di Serie B contro l’Empoli (1N, 1P), inclusa l’ultima giocata al Picco nel giugno 2020 (1-0, rete di Antonino Ragusa).

Nessuna formazione ha raccolto meno punti dello Spezia nelle ultime cinque giornate di campionato (uno, frutto di un pareggio e quattro sconfitte); in questo parziale l’Empoli ha conquistato 10 punti, meno solo di Inter, Atalanta e Fiorentina.

Prima dell’Empoli, l’ultima squadra neopromossa a totalizzare almeno 26 punti nelle prime 17 gare di campionato fu il Verona 2013/14 (29 punti, poi decimo a fine campionato).

Lo Spezia ha cinque punti in meno rispetto ai 17 accumulati nelle prime 17 giornate dello scorso campionato: solo tre delle ultime 22 formazioni che hanno totalizzato 12 o meno punti a questo punto del torneo si sono poi salvate a fine anno (Torino 2020/21, Genoa 2019/20 e Crotone 2016/17).

Solo Atalanta (otto), Inter e Milan (sei ciascuna) hanno vinto più partite in trasferta dell’Empoli (cinque) nella Serie A in corso: con una sola altra vittoria la squadra toscana stabilirebbe il suo nuovo record di successi in trasferta in un intero campionato di Serie A (non è mai arrivata a sei vittorie fuori casa nella stessa stagione).

L’Empoli è, alla pari dell’Inter, la squadra che ha segnato più gol su sviluppo di corner da novembre in poi in campionato (tre): infatti ben tre delle ultime nove reti toscane in Serie A sono arrivate in questo modo, inclusa l’ultima contro il Napoli.

Solo il Milan (38) ha collezionato più attacchi verticali dello Spezia (33) in questo campionato: quella ligure resta, al pari di Venezia e Milan, una delle tre squadre che ha segnato più reti (quattro) in questo modo nella Serie A in corso.

Nedim Bajrami è l’unico giocatore, tra quelli alla loro prima stagione di Serie A, ad aver collezionato più di 25 occasioni create per i compagni (28 per lui) in questo campionato.

Giulio Maggiore non ha ancora segnato in questo campionato (16 presenze): nello scorso torneo il primo dei suoi tre gol totali arrivò proprio alla presenza numero 17, in un match casalingo (contro il Milan) - la prossima sarà inoltre la sua 50ª partita nella massima serie.

