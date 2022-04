Probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi. All. T. Motta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Sena

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

Dove vedere Spezia-Inter in tv e streaming

La sfida Spezia-Inter verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

L’Inter è imbattuta contro lo Spezia tra Serie A e Coppa Italia: quattro vittorie e un pareggio, con uno score complessivo di 13-3.

L’unico precedente tra Spezia e Inter in casa dei liguri tra Serie A e Coppa Italia è terminato 1-1, in campionato il 21 aprile 2021, con le reti di Diego Farias e Ivan Perisic.

Lo Spezia non ha subito alcun gol nelle ultime due gare di campionato contro Venezia ed Empoli, e potrebbero tenere la porta inviolata in tre partite consecutive per la prima volta in Serie A.

L’Inter è la squadra che ha guadagnato più punti in media in questo campionato contro le squadre che occupano attualmente la parte bassa della classifica: 2.6 (36 punti in 14 sfide).

L’Inter ha registrato 14 clean sheet in questo campionato in 31 match, tanti quanti in tutta la precedente Serie A in 38 gare; l’ultima stagione in cui ha mantenuto più volte la porta inviolata nel torneo risale al 2018/19 (17 con Luciano Spalletti).

In questa sfida si affrontano la squadra che ha segnato più reti di testa (Inter 15) e quella che ha realizzato meno gol con questo fondamentale (due per lo Spezia) nella Serie A in corso.

L’Inter è la squadra che ha creato più attacchi in verticale in questo campionato (68), sette dei quali hanno portato al gol, nessuna formazione ha fatto meglio.

Da giocatore Thiago Motta ha collezionato 55 presenze in Serie A con la maglia dell’Inter (tra agosto 2009 e gennaio 2012); in quel periodo è stato il secondo centrocampista nerazzurro che ha preso parte a più gol in campionato (18: 11 reti e 7 assist), alla pari di Dejan Stankovic e dietro solo a Wesley Sneijder (23).

Tra i giocatori dell’attuale rosa dello Spezia nessuno ha segnato contro l’Inter in Serie A. In generale, Daniele Verde (12 gol) è vicino ad eguagliare M'Bala Nzola (13) al 1° posto dei migliori marcatori del club ligure nel massimo campionato.

A partire dal 2015/16, Ivan Perisic è solo uno dei cinque centrocampisti ad aver preso parte ad almeno 80 gol in Serie A (46 reti e 34 assist per lui), insieme a Josip Ilicic (107), Alejandro Gómez (103), Luis Alberto (81) e Sergej Milinkovic-Savic (81).

