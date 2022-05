Probabili formazioni

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Ferrer; Maggiore, Kiwior; Verde, Agudelo, Kovalenko; Manaj. All. T. Motta

Squalificati: Gyasi

Indisponibili: Bastoni, Colley, Hristov, Reca, Sena

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lozano

Dove vedere Spezia-Napoli in tv e streaming

La sfida Spezia-Napoli verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Tra le squadre presenti in entrambi gli ultimi due campionati, il Napoli è quella contro cui lo Spezia ha la miglior percentuale di successi in Serie A (67%) - i liguri hanno vinto due delle tre sfide contro i partenopei, perdendo tuttavia l'unica giocata al Picco (1-4 l'8 maggio 2021).

Lo Spezia ha perso il 60% delle sfide di Serie A contro formazioni nelle prime tre posizioni in classfica (6/10) - completano il bilancio tre successi (incluso l'1-0 contro il Napoli nella gara d'andata) e un pareggio.

Dopo il successo per 3-2 sull'Udinese nell'ultimo turno, lo Spezia potrebbe infilare due vittorie di fila per la seconda volta in questo campionato: nella prima occasione i liguri arrivarono a tre, lo scorso gennaio contro Genoa, Milan e Sampdoria.

Lo Spezia arriva da tre sconfitte interne consecutive in Serie A e nella competizione non ne ha mai registrate quattro di fila (arrivò a tre anche anche all'inizio di questo campionato, contro Udinese, Juventus e Milan).

Il Napoli ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due uscite di campionato e non arriva a tre di fila dallo scorso ottobre (quattro in quell'occasione).

Il Napoli ha trovato il gol in 17 delle 18 trasferte finora giocate in questo campionato: dovessero segnare in questo match i partenopei chiuderebbero per la prima volta nella loro storia in Serie A un’intera stagione con una sola partita fuori casa senza aver trovato il gol (0-0 v Roma il 24 ottobre 2021).

Il Napoli è attualmente la miglior difesa del campionato al pari del Milan (31 reti subite) - solo una volta i partenopei hanno chiuso una stagione di Serie A come miglior difesa (includendo parimerito), grazie ai 19 gol subiti in 30 partite nel 1970/71.

Daniele Verde è uno dei soli quattro giocatori capaci di segnare almeno cinque gol e fornire almeno cinque assist dall'inizio del 2022 in Serie A, insieme a Domenico Berardi, Rafael Leão e Sergej Milinkovic-Savic - il classe '96 potrebbe diventare il secondo giocatore dello Spezia a trovare la rete in tre presenze consecutive di Serie A dopo M'Bala Nzola tra novembre e dicembre 2020.

La prossima sarà la 250ª partita da titolare in tutte le competizioni con la maglia del Napoli per Dries Mertens: il belga è il giocatore del Napoli attualmente in rosa che ha realizzato più reti alla 38ª giornata di campionato con i partenopei (quattro).

Lo Spezia è l'unica squadra contro cui Victor Osimhen ha preso parte a tre reti in una singola partita dei cinque maggiori campionati europei (doppietta più assist l'8 maggio 2021) - l'attaccante del Napoli ha messo lo zampino in 16 reti in questa Serie A e potrebbe eguagliare il suo record stagionale nei Big-5, stabilito con il Lille nel 2019/20 (13 marcature e quattro assist).

