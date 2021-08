Il Torino e la Nazionale sono in ansia per Andrea Belotti: il capitano granata, infortunatosi al perone nel corso del match di campionato di sabato perso 2-1 contro la Fiorentina , ha lasciato il ritiro della Nazionale a Coverciano e, come riportato da Sky Sport, nelle prossime ore sarà visitato da uno specialista per avere un quadro più preciso circa l'entità dell'infortunio. Per il Gallo si prospetta uno stop di almeno 20 giorni. Sempre secondo Sky, al momento non sembra necessario un intervento chirurgico ma l'eventualità non si può scartare.