È stata una settimana come le altre, vissuta con concentrazione e nella maniera giusta. Per loro sarà una gara molto importante e di conseguenza lo sarà anche per noi, perché quando ti guardano tutti vuoi fare sempre bella figura". Così il tecnico del Verona, Igor Tudor, inquadra la sfida di domenica sera al Bentegodi Se si guarda la rosa che hanno sono al terzo o al quarto posto - dice Tudor sul Diavolo - e questo significa che il club e l'allenatore hanno fatto un lavoro straordinario. Sono due anni che sono là, faccio i complimenti a tutti. Hanno grande corsa e fisicità, quindi dovremo essere al massimo sotto quel profilo". ". Così il tecnico del Verona, Igor Tudor, inquadra la sfida di domenica sera al Bentegodi contro il Milan , una tappa fondamentale per i rossoneri nella corsa scudetto: "- dice Tudor sul Diavolo -".

Sulla designazione dell'arbitro Doveri

"Lo stimo, ha qualità, anche se per i miei gusti è un po' permaloso. Il rosso a Ceccherini contro il Napoli fu esagerato, prese il secondo giallo a sessanta metri dalla porta, che per me non c'era. La mia speranza è che non si parli di lui dopo la partita".

"Se ho fatto un corso sulla Fatal Verona?"

"Non si poteva scappare. Ma per noi cambia poco, siamo focalizzati sul presente. Noi vogliamo vincere, c'è una partita da giocare nella quale ci saranno più tensioni rispetto al solito. Anche se saranno da vivere come una normale partita di calcio".

Sui tanti sostenitori del Milan attesi al Bentegodi

"Ci saranno anche tanti nostri tifosi. Ci sentiremo a casa e proveremo a fare del nostro meglio".

Sulla sconfitta dell'andata a San Siro

"Si impara da tutte le gare. Il rammarico è quello di non aver portato a casa nemmeno un punto dopo essere stati avanti 2-0, ma rispetto a quella gara siamo migliorati, siamo diventati più solidi. Dovremo correre tanto e non sbagliare niente".

