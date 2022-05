Probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Berardi, Coppola, Dawidowicz, Pandur

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessié, Leao; Giroud. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kjaer, Maldini

Verona-Milan, dove vederla in tv e streaming

La sfida Hellas Verona-Milan verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Questo sarà l’incontro numero 60 in Serie A tra Verona e Milan: nei 59 precedenti 10 vittorie dei veneti (l’ultima datata 17 dicembre 2017, 3-0), 21 pareggi e 28 successi rossoneri, tra cui quattro nelle ultime sei sfide in ordine di tempo (2N).

Nell’era dei tre punti a vittoria, solo una volta il Milan è riuscito a battere il Verona sia all’andata che al ritorno di uno stesso campionato di Serie A: nel 2001/02, due vittorie del Diavolo per 2-1.

Il Milan ha vinto le ultime due trasferte contro il Verona in Serie A e nella sua storia non ha mai ottenuto tre successi di fila in casa dei veneti nel massimo campionato.

Il Verona – successo a Cagliari nell’ultima giornata - non vince due gare di fila in Serie A da gennaio e nelle ultime 13 partite di campionato non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato.

Solo il Liverpool (che non perde in Premier League da dicembre), ha una striscia di imbattibilità aperta più lunga del Milan nei maggiori cinque campionati europei: 13 gare senza perdere per i rossoneri in Serie A, con otto vittorie e cinque pareggi.

L’ultima volta che il Milan aveva conquistato almeno 77 punti dopo 35 gare stagionali di Serie A risaliva al 2010/11, anno dell’ultimo Scudetto vinto (con Allegri in panchina); nelle ultime 15 stagioni, i rossoneri non hanno mai toccato la soglia degli 80 punti dopo 36 gare giocate in campionato.

Da inizio marzo in avanti, il Milan è la squadra che ha subito meno gol nei maggiori cinque tornei europei (uno solo in otto partite) e quella insieme al Liverpool (sette entrambe) che ha collezionato più clean sheet nel parziale.

Gianluca Caprari (sette passaggi vincenti) è a solo due assist di distanza dal record per un giocatore del Verona in un singolo campionato di Serie A dal 2004/05 ad oggi (nove Hallfredsson nel 2014/15); sommando anche le 12 reti segnate, potrebbe diventare il secondo italiano dell’Hellas in questi ultimi 17 anni in grado di partecipare ad almeno 20 gol in un singolo torneo di A (l’altro è stato Luca Toni).

Junior Messias ha segnato in entrambe le sfide di Serie A giocate contro il Verona: entrambi i gol nello scorso campionato con la maglia del Crotone, mentre nel match d’andata con il Milan non è sceso in campo.

Rafael Leão è il quarto giocatore per dribbling riusciti (93) nei maggiori cinque campionati europei in corso, dopo Allan Saint-Maximin, Adama Traoré e Kylian Mbappé (ma tra questi è il più giovane): l’attaccante del Milan non trova il gol in trasferta in campionato da ottobre contro il Bologna, visto che gli ultimi sei gol segnati in Serie A sono arrivati in casa.

