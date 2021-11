Udinese-Sassuolo, match valido per la 12a giornata di Serie A, è in programma domenica 7 novembre alle 15 allo stadio Dacia Arena di Udine.

Probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Gotti

Squalificati:

Indisponibili: Pussetto

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Henrique; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. All. Dionisi

Squalificati: M. Lopez

Indisponibili: Ayhan, Djuricic, Obiang, Romagna

Udinese-Sassuolo, dove vederla in tv e streaming

La sfida Udinese-Sassuolo verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22

Statistiche Opta

L’Udinese ha vinto tre delle ultime quattro sfide contro il Sassuolo in Serie A (1N), registrando quattro clean sheet nel periodo – l’ultima squadra contro la quale i friulani hanno mantenuto la porta inviolata in cinque match di fila nel torneo è stata il Verona nel febbraio 2020.

Equilibrio nelle otto sfide tra Udinese e Sassuolo in casa dei friulani in Serie A, con tre successi per parte; due pareggi completano il parziale. I bianconeri hanno vinto, però, entrambe le gare interne con Luca Gotti alla guida contro i neroverdi.

L’Udinese (4N, 4P) è una delle due squadre, insieme al Genoa, che aspetta da più incontri la vittoria in Serie A (entrambe otto gare). L’ultima volta che i friulani hanno infilato nove match di fila senza successi in Serie A risale allo scorso gennaio.

Il Sassuolo è la squadra che è peggiorata di più a livello di punti guadagnati rispetto alle prime 11 gare della scorsa stagione di Serie A: -8 (14 v 22).

A partire dallo scorso aprile, soltanto Milan (9), Napoli (9) e Atalanta (7) hanno vinto più trasferte del Sassuolo (6 su 10) in Serie A.

Solo il Verona (nove) ha perso più punti del Sassuolo (otto) con gol subiti negli ultimi 15 minuti di gioco nella Serie A in corso.

Udinese-Sassuolo sarà la sfida tra due degli otto giocatori di movimento che hanno giocato tutti i 990 minuti in questa Serie A: Rodrigo Becão e Gian Marco Ferrari.

Tra le squadre contro cui Domenico Berardi non ha segnato in Serie A, l’Udinese è quella che ha affrontato di più (12 volte) nel massimo campionato.

L’Udinese è la squadra contro cui Gregoire Defrel ha vinto più partite (sei) in Serie A; il classe ’91 ha realizzato tre gol contro i friulani in campionato: soltanto contro il Napoli (cinque) ha fatto meglio nel massimo torneo italiano.

Solo Felipe Anderson (30) vanta più dribbling riusciti di Jeremie Boga (24) in questo campionato; l’esterno ivoriano, pur essendo ancora a secco di reti nel torneo in corso, ha fornito due assist e non ha mai servito più passaggi vincenti in una singola stagione di Serie A.

