VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Tessmann, Busio; Aramu, Henry, Johnsen. All. Zanetti

Squalificati: Ampadu

Indisponibili: Ebuehi, Fiordilino, Maenpaa, Sigurdsson, Vacca

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Casale; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cetin, Frabotta, Hongla, Kalinic

Venezia-Verona, dove vederla in tv e streaming

La sfida Venezia-Verona verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Il Verona è imbattuto contro il Venezia in Serie A, grazie a tre successi e un pareggio - le due squadre si affrontano per la prima volta dal gennaio 2002.

Questo sarà il primo Derby veneto in Serie A da Verona-Chievo del marzo 2018 - negli ultimi cinque incontri tra due formazioni venete nel massimo campionato, la squadra di casa è sempre andata a punti (due pareggi seguiti da tre successi).

Il Verona ha vinto soltanto due delle ultime 17 partite di Serie A disputate nel mese di dicembre, contro il Milan nel 2017 e la Lazio nel 2020 - completano il parziale sei pareggi e nove sconfitte.

Il Verona ha trovato il gol in tutte le ultime otto sfide contro squadre neopromosse in Serie A (15 reti nel parziale) - solo una volta nella sua storia nella competizione ha registrato una striscia più lunga di partite in gol contro avversarie provenienti dalla cadetteria (11 tra 1982 e il 1984).

Dopo lo 0-0 contro il Cagliari nello scorso turno, il Verona potrebbe tenere la porta inviolata per due partite di campionato di fila per la prima volta da settembre 2020 (incluso un 3-0 a tavolino contro la Roma) e restare a secco per due di fila da ottobre 2020.

Il Verona non ha ancora vinto in trasferta in questa Serie A (4N, 3P): negli ultimi 20 anni, solo una volta i gialloblu non sono riusciti ad ottenere neanche un successo fuori casa dopo otto gare esterne di un massimo campionato (quattro pareggi e quattro sconfitte nel 2015/16).

Il Verona è la squadra più prolifica nei 15 minuti iniziali di partita in questa Serie A: nove reti, più di quelle messe a segno dal Venezia considerando tutti i secondi tempi (sette, record negativo nel torneo).

Mattia Aramu ha messo lo zampino in cinque dei sette gol del Venezia in casa in questa Serie A (quattro centri, un assist) - tutte le sue quattro reti in questo campionato sono infatti arrivate al Penzo.

L’attaccante del Verona Giovanni Simeone (a quota nove gol) potrebbe diventare solamente il secondo giocatore straniero ad andare in doppia cifra stagionale di gol con quattro maglie differenti in Serie A (Genoa, Fiorentina, Cagliari e Verona) dopo Hernán Crespo (Parma, Lazio, Milan e Inter).

Antonin Barak ha preso parte a tre degli ultimi quattro gol del Verona in trasferta in campionato (tre centri, un assist): in questa Serie A ha già segnato tre reti fuori casa, eguagliato il suo record di centri esterni in una singola stagione (nel 2017/18 con l'Udinese).

