Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Verona e Milan, match valido per la 36esima giornata di Serie A 2021-22 e arbitrato da Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio Bentegodi.

La moviola LIVE di Verona-Milan

17' ANNULLATO UN GOL AL MILAN Tonali, su lancio di Maignan, beffa Ilic e trafigge Montipò con il destro. La rete dei rossoneri, però, viene annullata dopo un lungo check al VAR: al momento del lancio di Maignan, Tonali è in fuorigioco seppure di pochissimo. Si rimane sullo 0-0.

La squadra arbitrale

ARBITRO: Daniele Doveri della sezione di Roma 1.

ASSISTENTI: Carbone e Bresmes.

QUARTO UFFICIALE: Ayroldi.

VAR: Aureliano.

AVAR: Passeri.

