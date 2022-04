A sette giornate dalla fine del campionato Milan, Napoli e Inter (che deve recuperare ancora il match in trasferta contro il Bologna ) hanno staccato la Juventus e sono pronte a dare vita alla volata Scudetto più intensa degli ultimi anni . La possibilità di finire il torneo a pari punti è decisamente concreta. Analizziamo insieme tutte le possibili combinazioni.

Punti Differenza reti Reti totali Milan 67 27 56 Napoli 66 33 56 Inter (una gara in meno) 63 39 63

Ipotesi 1: arrivo a pari punti di due squadre

Se due squadre arrivano a pari punti al termine della stagione, il regolamento della Serie A prevede che siano presi in esami cinque criteri, via via utilizzabili nel caso la parità continui ad essere totale:

a) Punti negli scontri diretti;

b) Differenza reti negli scontri diretti;

c) Differenza reti generale;

d) Reti totali realizzate in generale;

e) Sorteggio.

SCONTRI DIRETTI MILAN

Milan-Napoli 0-1

Napoli-Milan 1-0

Milan-Inter 1-1

Inter-Milan 1-2

In caso di arrivo a pari punti col Napoli farebbe fede la differenza reti come secondo criterio e trionferebbero i partenopei al momento, se la situazione si concretizzasse con i nerazzurri il Milan la spunterebbe grazie al 2-1 nel derby di ritorno.

SCONTRI DIRETTI NAPOLI

Milan-Napoli 0-1

Napoli-Milan 1-0

Inter-Napoli 3-2

Napoli-Inter 1-1

Se il Napoli arrivasse a pari punti con l’Inter i nerazzurri avrebbero la meglio grazie agli scontri diretti, mentre se l’ex aequo si verificasse con il Milan entrerebbe in gioco la differenza reti (al momento il Napoli è avanti con +33, Milan fermo a +27 con un match in più da disputare).

SCONTRI DIRETTI INTER

Milan-Inter 1-1

Inter-Milan 1-2

Inter-Napoli 3-2

Napoli-Inter 1-1

L’Inter festeggerebbe lo Scudetto se si ritrovasse al primo posto con il Napoli, mentre sarebbe costretta ad alzare bandiera bianca nell’ipotesi di ex-aequo con il Milan.

Ipotesi 2: arrivo a pari punti di tre squadre

La classifica avulsa tra le formazioni in questione è Milan 7 pt, Inter 5 pt, Napoli 4 pt: Pioli ed i suoi ragazzi vincerebbero lo Scudetto se si materializzasse un clamoroso arrivo a tre.

