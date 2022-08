Calcio

Calcio, Serie A: Monza, Berlusconi: "Di Bello arbitro scandaloso. Dovrebbe chiamarsi Di Brutto"

Il presidente del Monza, Silvio Berlusconi, si scaglia contro la direzione di gara dell'arbitro Marco Di Bello al termine della partita casalinga persa per 2-1 contro l'Udinese, terza sconfitta consecutiva in questo inizio stagionale in altrettante gare.

00:00:19, un' ora fa