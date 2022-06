Calcio

Calciomercato, Inter-Romelu Lukaku, arrivi a confronto: 2019 vs 2022, guardate che differenza

CALCIOMERCATO - Un arrivo in pompa magna, quello del 2019 di Romelu Lukaku a Milano, con tanti tifosi festanti al seguito; arrivo in sordina invece quello di oggi, alle 6.30 a Linate, con solamente qualche giornalista ad accogliere il belga nella sua nuova avventura in nerazzurro.

00:00:44, un' ora fa