"Non è facile capire la Juventus di oggi. La seguo da tifoso e mi dispiace. Ci vuole pazienza, si sono concatenate situazioni particolari". Intervenuto telefonicamente da Los Angeles, l'ex capitano bianconero Giorgio Chiellini parla così del difficile momento della squadra di Allegri: "Mi auguro che dopo la sosta la squadra possa tornare a fare bene - dice il difensore che attualmente indossa la maglia dei Los Angeles FC -. Il campionato sarà strano, c'è il Mondiale in mezzo. Sono convinto che la Juve sarà più squadra dopo il Mondiale. Anche perché non c'è al momento una squadra che può ammazzare il campionato. Non so se la Juve può vincere lo scudetto. In fondo sono passate 7 giornata e sembra che ne siano passate 70. Magari più avanti gli avversari faranno meno bene e la Juve uscirà alla distanza".

Sulla Nazionale azzurra

"Faccio ancora fatica ad accettare che per la seconda volta di fila siamo fuori dal Mondiale. Il rammarico è fortissimo, mi spiace tanto per i bambini che non possono vedere gli azzurri in una competizione così prestigiosa. Sono eventi che legano generazioni e segnano le storie sportive dei ragazzi".

Sull'esperienza a Los Angeles

"La vita procede bene. Vivo tutto con entusiasmo, un bel percorso. Per giocare qui dobbiamo fare viaggi molto lunghi, questo è stato un grande cambiamento. Le pressioni sono minori, mi sto godendo tanto la famiglia e sono felice. Buffon ha parlato di sensazione di libertà pur continuando a giocare. È successo anche a me nella parte finale della mia carriera sia con la Juventus che con la Nazionale. Mi sono goduto ogni attimo, allenamento e ritiro. Perché sapevo che non sarebbe durato tutto in eterno. Qui con il Los Angeles ancora di più".

Chiellini: "Felice che ex compagni Juve siano venuti, sono i miei fratellini"

