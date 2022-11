Cremonese-Milan, match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Zini di Cremona martedì 8 novembre, alle ore 20:45. Contro il Milan la Cremonese ha subito una delle tre sconfitte più pesanti in Serie A: 7-1 il 12 maggio 1996 (9-0 contro la Roma e 6-0 contro la Lazio le altre) – i grigiorossi hanno ottenuto solo due successi in 14 sfide contro i rossoneri nel massimo campionato (2N, 10P).

CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi; Hendry, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Meité, Valeri; Buonaiuto; Ciofani, Okereke. All. Alvini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dessers, Radu, Ascacibar

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Rebic, De Ketelaere, Leao; Origi. All. Pioli

Squalificati: Giroud, Theo Hernandez

Indisponibili: Calabria, Florenzi, Ibrahimovic, Maignan, Saelemaekers

Cremonese-Milan, martedí 8 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 20:30.

Contro il Milan la Cremonese ha subito una delle tre sconfitte più pesanti in Serie A: 7-1 il 12 maggio 1996 (9-0 contro la Roma e 6-0 contro la Lazio le altre) – i grigiorossi hanno ottenuto solo due successi in 14 sfide contro i rossoneri nel massimo campionato (2N, 10P).

La Cremonese ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime cinque partite casalinghe contro il Milan in Serie A, incluse le due più recenti del 1994 e del 1996 - in generale, i grigiorossi hanno ottenuto più clean sheet interni solamente contro il Napoli nella competizione (quattro).

Nessuna squadra ha pareggiato più match della Cremonese in questa Serie A (sei, al pari del Lecce) - i grigiorossi potrebbero inoltre pareggiare tre gare di fila nel massimo campionato per la prima volta dal gennaio 1995, con Luigi Simoni alla guida.

La Cremonese ha segnato due gol e conquistato due punti nelle prime sei partite casalinghe di questo campionato; ci sono state solo altre cinque squadre in Serie A che hanno sia ottenuto così pochi punti che realizzato così poche reti nelle prime sei gare interne: Atalanta 1978/79, Ascoli 1986/87, Sassuolo e Benevento 2017/18 e per ultima la Sampdoria in questa stagione.

Il Milan è rimasto imbattuto in 25 delle ultime 26 gare contro squadre neopromosse in Serie A (19V, 6N), vincendo 12 delle ultime 14 (1N, 1P) - l’unica sconfitta nel periodo è arrivata contro lo Spezia il 13 febbraio 2021.

Dopo una serie di imbattibilità durata 17 trasferte (12V, 5N), il Milan ha perso la più recente contro il Torino; i rossoneri non subiscono due sconfitte esterne consecutive in Serie A dalle prime due di Stefano Pioli, contro Roma e Juventus tra ottobre e novembre 2019.

Il Milan è l’unica squadra contro cui Daniel Ciofani ha sia segnato che servito un assist in Serie A: una rete e un passaggio vincente con la maglia del Frosinone nel campionato 2015/16. Non ha preso parte a nessuna marcatura però nelle due sfide più recenti con i rossoneri nella competizione (nel 18/19, sempre con i ciociari).

Le ultime cinque reti di David Okereke in Serie A sono tutte arrivate in trasferta (incluse le tre di questo campionato), il suo ultimo gol in un match casalingo nel torneo risale allo scorso 16 gennaio in Venezia-Empoli.

La prossima sarà la 100ª presenza di Sandro Tonali con il Milan in tutte le competizioni. Il classe 2000 ha fornito tre assist negli ultimi quattro match con i rossoneri, tanti quanti nelle sue prime 95 gare con il club meneghino.

Dall’inizio del 2022, Rafael Leão è l’unico giocatore del Milan in doppia cifra tra gol e assist in trasferta in Serie A: 10 partecipazioni per il portoghese, frutto di una rete e ben nove passaggi vincenti.

