Cremonese-Sampdoria, match valido per la 11ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Zini di Cremona lunedí 24 ottobre alle ore 18:30.

Probabili formazioni

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Ascacibar, Castagnetti; Zanimacchia, Pickel, Okereke; Dessers. All. Alvini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Radu, Chiriches

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Sabiri, Rincon, Villar, Djuricic; Gabbiadini, Caputo. All. Stankovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: De Luca, Murillo, Winks

CREMONESE-SAMPDORIA, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Cremonese-Sampdoria, lunedí 24 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 18:00.

Statistiche Opta

La Sampdoria è rimasta imbattuta in 11 delle 12 sfide contro la Cremonese in Serie A (6V, 5N), ottenendo sei clean sheet - incluso quello nel confronto più recente del 28 gennaio 1996 (2-0 dei blucerchiati al Ferraris).

In cinque dei sei match tra Cremonese e Sampdoria in casa dei grigiorossi in Serie A almeno una delle due formazioni non ha segnato (un successo interno, tre pareggi e due vittorie esterne); incluso lo 0-0 in quello più recente del 10 settembre 1995.

La Cremonese potrebbe non vincere alcuna delle sue prime 11 partite stagionali di Serie A per la prima volta nella sua storia; considerando le prime 10 gare, solo nel 1995/96 in precedenza non aveva ottenuto alcun successo nel torneo (4N, 6P nel 2022/23).

La Cremonese ha perso le ultime due partite allo Zini in campionato: i grigiorossi non hanno mai registrato tre sconfitte casalinghe di fila in Serie A.

La Sampdoria non ha ancora vinto in 10 match di questo campionato (3N, 7P), solo una volta il club blucerchiato non ha registrato alcun successo nelle prime 11 partite stagionali di Serie A: nel 1972/73.

La Sampdoria ha vinto solo una delle ultime 15 trasferte di campionato: 2-0 v Venezia lo scorso 20 marzo (3N, 11P) - quella è stata anche l’unica occasione in cui i blucerchiati hanno tenuto la porta inviolata nel periodo.

Sfida tra le due squadre che hanno trascorso il maggior numero di minuti in situazione di svantaggio nella Serie A 2022/23: Sampdoria (553) e Cremonese (365).

Match tra la seconda squadra che ha subito meno tiri totali in questa Serie A (Sampdoria, 109 – dietro solo alla Fiorentina, 88) e quella che ne ha concessi di più (Cremonese, 174).

Cyriel Dessers ha segnato negli ultimi due match di campionato: l’ultimo calciatore della Cremonese ad aver trovato il gol in almeno tre presenze di fila in Serie A è stato Enrico Chiesa nel giugno 1995 (cinque in quel caso).

Solo Mattia Zaccagni (38) ha subito più falli di Abdelhamid Sabiri (26) nella Serie A 2022/23; il classe ’96 è però il calciatore che ha commesso più falli nel campionato in corso (20).

