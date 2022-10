Fiorentina-Inter, match valido per la 11ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Franchi di Firenze sabato 22 ottobre alle ore 20:45. L’Inter ha vinto le ultime due trasferte contro la Fiorentina in campionato: nella loro storia in Serie A solo una volta tra il 1977 e il 1980 i nerazzurri hanno ottenuto tre successi di fila fuori casa contro i viola.

Probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Mandragora, Bonaventura; Kouamé, Cabral, Gonzalez. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Castrovilli, Gollini, Jovic, Maleh, Sottil, Ranieri

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Brozovic, Dalbert

FIORENTINA-INTER, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA SU DAZN E SKY

Fiorentina-Inter, sabato 22 ottobre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle 20:30.

Statistiche Opta

L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 10 sfide contro la Fiorentina in Serie A (5V, 5N), dopo che aveva perso cinque delle sei gare precedenti contro i viola in campionato (1V).

L’Inter ha vinto le ultime due trasferte contro la Fiorentina in campionato: nella loro storia in Serie A solo una volta tra il 1977 e il 1980 i nerazzurri hanno ottenuto tre successi di fila fuori casa contro i viola.

La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime nove gare di campionato (4N, 4P): 2-0 in casa contro il Verona lo scorso 18 settembre; nel periodo i viola hanno segnato cinque gol e ne hanno subiti 10.

In tutte le ultime nove trasferte di Serie A, l’Inter ha sia segnato che subito gol: in particolare si sono registrate sempre almeno tre reti in totale nel match in questo parziale (33 in totale, 3.7 di media a partita).

L'Inter è la squadra che da più turni attende il pareggio in Serie A, tra quelle presenti in questo campionato - i nerazzurri non impattano da 19 incontri (ultima volta proprio contro la Fiorentina, 1-1 a San Siro il 19 marzo): non arrivano a 20 partite consecutive di massimo campionato senza pareggi dall’inizio degli anni ’40 (23 tra febbraio 1940 e gennaio 1941).

La Fiorentina ha segnato solo otto reti in questo campionato, soltanto nel 1986/87 i viola hanno realizzato meno gol dopo le prime 10 partite stagionali di Serie A (sette in quel caso).

L’Inter ha migliorato il suo rendimento difensivo: nelle ultime tre gare di campionato ha concesso esattemente tre tiri nello specchio agli avversari (tre sia contro Salernitana, che contro Sassuolo e Roma), dopo che in sei delle precedenti sette giornate ne aveva ricevuti dai quattro in su (record di sette contro Torino e Lazio).

Giacomo Bonaventura ha preso parte a sette gol contro l’Inter in Serie A (quattro reti e tre assist), contro nessun’altra squadra ha fatto meglio nel torneo (al pari della Sampdoria) – inclusa una doppietta con la maglia dell’Atalanta al Meazza il 23 marzo 2014.

La Fiorentina è la vittima preferita di Hakan Çalhanoglu in Serie A: quattro reti, tre delle quali all’Artemio Franchi. Il centrocampista turco ha anche fornito quattro assist contro i viola nel torneo, contro nessun’altra squadra ha servito più passaggi vincenti.

Sono solo tre i centrocampisti dei maggiori cinque tornei europei in grado di fornire più di 15 assist dall’inizio della scorsa stagione in campionato: Milinkovic-Savic (18), Kevin De Bruyne (17), Nicoló Barella (16, 12 nella Serie A 21/22 e quattro in quella in corso) – il numero 23 nerazzurro in questo parziale ha registrato un passaggio vincente anche al Franchi, nel match vinto dall’Inter 3-1 nel settembre 2021.

