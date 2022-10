Andrea Agnelli ha voluto fare quadrato e chiarezza con tutti i dipendenti del club, convocati in sede per un discorso in merito alla recente vicenda e querelle. Avanti insieme. A 72 ore dalla notifica della chiusura delle indagini della Procura di Torino sui presunti falsi in bilancio della Juventus relativi allo scorso triennio , il presidente della Juventusha voluto fare quadrato e chiarezza con tutti i dipendenti del club, convocati in sede per un discorso in merito alla recente vicenda e querelle.

Sky Sport, il messaggio del numero uno bianconero è stato all’insegna della distensione e della fiducia. “Restiamo uniti, il club ha sempre agito con correttezza". Agnelli ha chiamato a sè tutta l’area tecnica della Juventus, quindi Massimiliano Allegri e il suo staff di collaboratori, l’area tecnica del settore giovanile bianconero al completo, Secondo quanto appreso da, il messaggio del numero uno bianconero è stato all’insegna della distensione e della fiducia. “". Agnelli ha chiamato a sè tutta l’area tecnica della Juventus, quindi Massimiliano Allegri e il suo staff di collaboratori, l’area tecnica del settore giovanile bianconero al completo, il ds Federico Cherubini e gli altri dirigenti, più i legali del club.

È stata fatta chiarezza sullo stato delle accuse e dell’inchiesta, in particolare sulle ragioni che portano tutto l’ambiente juventino che il club ha agito, rispettando le regole, come ribadito a più riprese da lunedì ad oggi. Ranghi compatti, in campo e fuori, e fiducia totale sull’operato del club.

