Inter-Bologna, match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Meazza di Milano mercoledí 9 novembre, alle ore 20:45. Inter e Bologna non pareggiano in Serie A dal 19 settembre 2017 – da allora sei successi nerazzurri e tre rossoblù. Dal 2018 in avanti infatti i nerazzurri hanno perso più partite nel massimo campionato solo contro Lazio (quattro) e Juventus (sei).

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Correa. All. Inzaghi S.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dalbert, D’Ambrosio, Lukaku

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Orsolini, Dominguez, Barrow; Arnautovic. All. Motta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bonifazi

INTER-BOLOGNA, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING

Inter-Bologna, mercoledí 9 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 20:30.

Statistiche Opta

L’Inter ha segnato nove gol nelle ultime due partite casalinghe contro il Bologna in Serie A (2V), uno in più di quelli realizzati nelle precedenti otto (2V, 2N, 4P).

L’Inter non ha mai vinto contro il Bologna nelle partite di Serie A giocate di mercoledì (1N, 1P); quella rossoblù è infatti una delle sole quattro squadre contro cui i nerazzurri non hanno ottenuto nessun successo in questo giorno della settimana insieme a Mantova (1N), Palermo (1N) e Parma (1N, 2P).

Il Bologna ha vinto gli ultimi tre match di campionato: l’ultima volta che la squadra rossoblu ha ottenuto almeno quattro successi di fila in Serie A risale al maggio 1967 (sei in quel caso).

L’Inter ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sette partite casalinghe in Serie A; dall’ultima giornata dello scorso campionato nessuna squadra ha ottenuto più clean sheet interni nella competizione (anche Juventus a quota cinque).

Il Bologna ha vinto l’ultima trasferta di campionato, contro il Monza, e in questa stagione non ha mai evitato la sconfitta per due gare esterne consecutive; inoltre, i rossoblù non ottengono due successi di fila fuori casa da novembre 2021.

Da una parte il Bologna è la squadra che ha perso più punti situazione di vantaggio in questa Serie A (14), dall’altra l’Inter è invece una delle due formazioni, con il Monza, a non aver recuperato alcun punto dopo essersi trovata sotto nel punteggio nel campionato in corso.

Nicolò Barella ha realizzato già tre gol in casa in questo campionato, in sei presenze; e ha già eguagliato il suo miglior risultato in una singola stagione di Serie A (tre gol in 17 partite interne nel 2021/22).

Edin Dzeko ha realizzato sette gol contro il Bologna in Serie A, solo contro il Sassuolo (otto) ha fatto meglio; tuttavia, solo due di queste reti sono arrivate in casa, quelle segnate con l’Inter a San Siro il 18 settembre 2021, tutte le altre sono state con la Roma al Dall’Ara.

Le prime tre partite di Marko Arnautovic in Serie A sono state con la maglia dell’Inter, nella stagione 2009/10; l’attaccante del Bologna ha finora realizzato tre gol in trasferta, la metà di quanto fatto nella scorsa stagione lontano da casa – ed è già andato a bersaglio nella competizione contro la sua ex squadra, lo scorso 27 aprile al Dall’Ara.

