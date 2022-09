Inter-Roma, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio San Siro di Milano sabato 1 ottobre alle ore 18:00. Di fronte la squadra di Inzaghi e quella di Mourinho. La Roma è l’avversaria contro cui l’Inter ha vinto più match in Serie A: 75 su 178 sfide, completano 54 pareggi e 49 successi giallorossi - inoltre i capitolini sono quelli contro cui i nerazzurri hanno segnato di più nella competizione (290 gol).

Probabili formazioni

Ad

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi S.

Serie A La Roma volerà in Giappone durante il Mondiale: sì alla EuroJapan Cup 2 ORE FA

Squalificati: Brozovic

Indisponibili: Brozovic, Cordaz, Dalbert, Lukaku

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho (squalificato)

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Darboe, Karsdorp, Wijnaldum

INTER-ROMA, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Inter-Roma, sabato 1 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 17:30.

Statistiche Opta

La Roma è l’avversaria contro cui l’Inter ha vinto più match in Serie A: 75 su 178 sfide, completano 54 pareggi e 49 successi giallorossi - inoltre i capitolini sono quelli contro cui i nerazzurri hanno segnato di più nella competizione (290 gol).

L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 10 sfide contro la Roma in campionato (4V, 6N), solo tra il 1935 e il 1941 ha infilato una serie più lunga di match senza sconfitte contro i giallorossi (12 in quel caso) - l’ultima vittoria della Roma contro i nerazzurri in Serie A risale infatti al 26 febbraio 2017 (1-3 al Meazza).

Grande equilibrio nelle ultime 17 sfide tra Inter e Roma al Meazza in Serie A: cinque successi per parte e sette pareggi - i nerazzurri sono però rimasti imbattuti nelle cinque più recenti (2V, 3N).

L’Inter ha perso almeno tre delle prime sette gare di una stagione di Serie A per la 10ª volta nella sua storia - solo in un'occasione però ha registrato quattro sconfitte nelle prime otto gare giocate, nel campionato 2011/12, chiuso poi al 6º posto in classifica.

L’Inter ha vinto le ultime sette partite casalinghe di campionato, parziale in cui ha tenuto la porta inviolata ben quattro volte - con Simone Inzaghi alla guida, i nerazzurri non hanno mai infilato una striscia di otto successi interni di fila in Serie A.

La Roma ha perso due delle ultime tre gare di campionato (1V), tante sconfitte quante nelle precedenti 21 in Serie A (11V, 8N).

Inter (-9) e Roma (-8) sono due delle tre squadre che hanno segnato meno gol rispetto alle prime sette partite stagionali dello scorso campionato, a -9 troviamo anche il Verona; i nerazzurri hanno infatti realizzato 13 reti nel 2022/23 rispetto alle 22 del 2021/22 mentre i giallorossi 8 in questa stagione, 16 nella scorsa.

Salterà questo match per squalifica Marcelo Brozovic; a partire dallo scorso campionato, con lui in campo i nerazzurri hanno vinto il 69% dei match (29/42), ottenendo 2.2 punti in media - nei tre match senza il centrocampista croato invece, l’Inter non ha mai vinto, registrando 0.7 punti di media (2N, 1P).

Denzel Dumfries ha segnato un gol in entrambe le sfide contro la Roma in Serie A, solo Giacinto Facchetti (tre) ha realizzato più reti tra i difensori dell’Inter contro i giallorossi nella storia del torneo.

Andrea Belotti ha realizzato quattro gol contro l’Inter in Serie A, tutti allo stadio Meazza - dal 2016, infatti, il Gallo è il giocatore che ha segnato più reti in trasferta contro i nerazzurri in campionato.

Fantacalcio: i consigli per la 8a giornata di Serie A

Champions League femminile Goleada Roma! Prima storica qualificazione ai gironi di Champions 3 ORE FA