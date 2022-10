Inter-Salernitana, match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Meazza di Milano domenica 16 ottobre alle ore 12:30. Nessun pareggio nei sei precedenti in Serie A tra Inter e Salernitana: quattro successi dei nerazzurri (inclusi gli unici due giocati nel XXI secolo) e due campani.

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi S.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Brozovic, Cordaz, Dalbert, Lukaku

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Daniliuc; Candreva, Kastanos, L. Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek. All. Nicola

Squalificati: Radovanovic

Indisponibili: Bohinen, Maggiore, Ribéry

INTER-SALERNITANA, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA SU DAZN E SKY

Inter-Salernitana, domenica 16 ottobre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle 12:00.

Statistiche Opta

Nello scorso campionato, l'Inter ha vinto entrambe le sfide contro la Salernitana per 5-0, diventando la prima squadra a battere con più di 4 gol di scarto una singola avversaria per due incontri consecutivi dalla stessa Inter nel 1999 contro il Lecce - mai una formazione ha ottenuto tre vittorie di fila con almeno cinque reti di scarto su una singola avversaria nella storia della competizione.

L'Inter è la squadra che da più turni attende il pareggio in Serie A, tra quelle presenti in questo campionato - i nerazzurri non impattano da 18 incontri: si tratta della loro striscia più lunga senza segni X dall'inizio degli anni '50 (quando arrivarono a 19).

Dopo il successo contro il Verona nell'ultimo turno, la Salernitana potrebbe vincere due gare di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso aprile (tre in quel caso); tuttavia, i campani sono rimasti senza successi nelle ultime sei trasferte nella competizione, con cinque pareggi seguiti dalla sconfitta contro il Sassuolo a inizio ottobre.

Nessuna squadra ha subito più gol dell'Inter nei secondi tempi di questa Serie A: 10 (al pari di Bologna e Verona), gli stessi che i nerazzurri avevano incassato nelle seconde frazioni nelle prime 31 partite della scorsa stagione.

La Salernitana è la squadra che in questa Serie A ha realizzato più reti senza avere ancora trovato il gol da fuori area (12 marcature, tutte da dentro l'area) - nei maggiori cinque campionati europei, soltanto Barcellona (20) e Hoffenheim (14) ne contano di più della squadra granata.

Dopo la sconfitta contro la Roma lo scorso 1 ottobre, Simone Inzaghi potrebbe diventare il primo allenatore a perdere due partite interne di fila per due volte in Serie A, con l'Inter, da Andrea Stramaccioni, tra il 2012 e il 2013 (all'attuale tecnico nerazzurro è già successo lo scorso febbraio).

Lautaro Martínez ha segnato quattro gol in due sfide contro la Salernitana in Serie A, inclusa una delle sue due triplette nella competizione, realizzata a San Siro lo scorso marzo; l’argentino non segna da cinque partite di campionato, tutte giocate dal primo minuto e soltanto una volta nella massima serie ha disputato sei gare da titolare senza trovare il gol (dicembre 2021 - febbraio 2022).

Fresco di doppietta contro il Sassuolo, Edin Dzeko ha preso parte a quattro reti in due incontri contro la Salernitana in Serie A, grazie a due gol e due assist; in particolare, nella sfida del Meazza dello scorso marzo, il bosniaco ha realizzato una doppietta e servito un passaggio vincente.

Oltre ad avere collezionato 12 gol e 25 assist in 124 presenze di Serie A con la maglia dell'Inter, Antonio Candreva ha nei nerazzurri la sua vittima preferita nel massimo campionato, grazie a sei reti tra Lazio e Sampdoria - dovesse giocare, l'esterno della Salernitana raggiungerebbe a 443 presenze Giampiero Boniperti al 39º posto nella classifica all-time della Serie A.

