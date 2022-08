Inter-Spezia, match valido per la seconda giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Meazza di Milano Sabato 20 agosto alle ore 20.45. Di fronte la squadra di Inzaghi e quella di Gotti. Vediamo insieme le formazioni delle due squadre.

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku. All. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dalbert, Mkhitaryan

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Verde, Nzola. All. Gotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Amian, Antiste, Ferrer

Statistiche Opta

L’Inter è imbattuta in tutti e sei i precedenti contro lo Spezia tra Serie A e Coppa Italia grazie a cinque successi e un pareggio. I nerazzurri negli incroci con la formazione ligure contano 16 reti realizzate e solo quattro subite.

L’Inter ha vinto 17 delle ultime 18 partite casalinghe di Serie A contro squadre liguri (1P) e nelle tre più recenti ha tenuto la porta inviolata (inclusa la gara con lo Spezia del 1° dicembre 2021 vinta 2-0). I nerazzurri non centrano quattro clean sheet interni di fila contro avversarie di questa regione dal marzo 2010 (1V, 3N).

L'Inter non pareggia da 10 partite di campionato: tra le squadre attualmente in Serie A, nessuna ha una striscia in corso più lunga senza pareggi (nove successi e una sconfitta per i nerazzurri nel parziale).

L'Inter ha perso soltanto due delle ultime 36 partite interne di Serie A (entrambe lo scorso febbraio, contro Milan e Sassuolo) - i nerazzurri hanno vinto le ultime quattro della scorsa stagione con un punteggio complessivo di 12-3.

Lo Spezia ha perso cinque delle sei trasferte di Serie A disputate in Lombardia, vincendo tuttavia la più recente contro il Milan al Meazza lo scorso 17 gennaio.

Lo Spezia è sia la squadra che ha subito più interruzioni alte delle proprie sequenze nel primo turno di campionato (21), che una delle due formazioni (al pari del Bologna) che ha subito più recuperi offensivi (13).

L'Inter è la squadra che ha registrato più passaggi riusciti nella prima giornata di questa Serie A, 523 - all'Inter anche il giocatore che nei primi 90 minuti stagionali conta più passaggi riusciti dell'intero torneo (91 per Milan Skriniar).

Federico Dimarco è stato il giocatore ad effettuare più cross su azione nel primo turno di questo campionato (otto); nessun difensore ha invece mandato più volte un compagno al tiro su azione di gioco rispetto a Matteo Darmian (tre volte, come Biraghi e Stojanovic).

Lo Spezia è l'unica formazione contro cui Lautaro Martínez ha servito più di un assist in Serie A (tre) - più in generale l'attaccante dell'Inter ha preso parte a cinque reti in quattro sfide contro i liguri: nella scorsa stagione ha sia segnato che fornito un passaggio vincente in entrambe le sfide stagionali.

Alla prima giornata contro l'Empoli, M'Bala Nzola ha ritrovato il gol in Serie A che gli mancava dal 20 novembre 2021 - risale invece al gennaio 2021 l'ultima occasione in cui l'attaccante dello Spezia ha segnato per due presenze consecutive nella competizione.

