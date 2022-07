Non una settimana particolarmente positiva per la proprietà Zhang. Ai problemi legati al mercato interista, si aggiungono dei guai finanziari proveneienti dalla Cina. Come riportato dall'Hong Kong South China Morning Post, il presidente Steven Zhang avrebbe perso una causa giudiziaria legata ad una garanzia di rifinanziamento di un debito in favore della società Great Matrix. L'azienda in oggetto è di proprietà della famiglia Zhang, che si era impegnata per 255 milioni di dollari di prestiti e obbligazioni firmati nel 2020 in una operazione conclusa con la China Construction Bank.

Romelu Lukaku a colloquio insieme a Steven Zhang, Inter, Getty Images Credit Foto Getty Images

La versione di Zhang sosteneva come alcuni membri del personale coinvolti nel progetto che avevano rapporti con la Banca potrebbero aver falsificato la sua firma per siglare a nome di Great Matrix e di lui stesso per assistere con il rifinanziamento. Il tribunale di Hong Kong ha provveduto ad eseguire una perizia sui documenti in cui è emersa l'autenticità delle firme. I creditori possono ora esigere il pagamento dei debiti che ammontano a complessivi 250 milioni di euro. La Banca in questione ha aperto un ulteriore causa in Italia per chiedere l'annullamento della rinuncia di stipendio decisa da Zhang come presidente dell'Inter, in modo tale da accelerare il recupero di denaro in favore dei creditori.

