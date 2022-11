Calcio

Juventus, da Buffon-Barzagli-Bonucci-Chiellini a Tevez e Cristiano Ronaldo, la Top 11 dell'era Andrea Agnelli

SERIE A - Dopo 4576 giorni Andrea Agnelli non è più il presidente della Juventus: se ne va il patron più vincente della storia del club bianconero, capace di portarsi a casa 19 trofei in 12 anni, vincere 9 scudetti di fila e sfiorare due volte la Champions. In occasione del suo addio abbiamo riassunto l'11 migliore della sua era. Condividete le nostre scelte, o ci siamo dimenticati di qualcuno?

00:02:39, un' ora fa