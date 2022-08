Abbiamo grandissimo orgoglio del nostro passato, ma come ho appena detto alla squadra è lo stimolo per conquistare un futuro all'altezza di questo passato". John Elkann, numero 1 di Exor, proprietaria della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky a margine dell’amichevole casalinga di Villar Perosa, vinta dalla prima squadra sull’Under 23 per 2-0 . Tanti i temi toccati da lui, ma anche da Massimiliano Allegri, che ha poi parlato al termine del match. Partiamo proprio però da Elkann che ha toccato alcuni temi a lui cari, come appunto la tradizione e gli obiettivi della Juve: "".

SUI 100 ANNI DI PROPRIETA’ AGNELLI

Ad

"È molto bello tornare tutti insieme a Villar Perosa dopo il periodo difficile del Covid. Iniziamo una stagione importante, quella dei cento anni della nostra famiglia con la Juventus. Una bellissima storia: i nostri scudetti in questo secolo sono stati 38 più 5 con le donne, con il picco del decennio eccezionale sotto la presidenza di Andrea, una storia in cui siamo stati la squadra al mondo con più campioni del mondo e abbiamo vinto tutte le coppe da vincere".

Calciomercato Berlusconi: "Dovevamo essere in Serie A già da un anno..." 6 ORE FA

SULLE RIVALI: INTER FAVORITA

"Sicuramente Villar Perosa ha portato bene alla Juventus con 38 scudetti vinti (Elkann ribadisce 38 come numero dei tricolori bianconeri, rispetto ai 36 ufficialmente riconosciuti per la revoca di quelli del 2005 e del 2006 n.d.r.). Dobbiamo stare attenti perché il campionato è più difficile che in passato. L'Inter è favorita: robusta, forte, ben strutturata per quest'anno. Non dimentichiamo il Milan che ha vinto l'anno scorso e la Roma che ha fatto un grande lavoro. L'importante è essere ben consapevoli che la Serie A è un campionato difficile, ma bisogna essere molto attenti a non pensare che sia un'impresa facile. E anche a livello europeo ci troveremo davanti squadre molto rafforzate".

Massimiliano Allegri

SU COSA RAPPRESENTA QUESTA PARTITA

"Innanzitutto oggi è una giornata molto toccante, perché ricorda la storia dei 100 anni della Juventus. Per i nuovi giocatori venire qui e capire cosa sia la Juventus è sempre molto importante. La passione la voglia e i sacrifici che servono per raggiungere gli obiettivi che è nel DNA della Juventus. Per quanto riguarda la formazione alla prima giornata tra infortuni e squalifiche numericamente ci mancano un po’ di giocatori ma in qualche modo faremo. Ora l’importante è finire la settimana nel migliore dei modi e andare a fare l’amichevole domenica contro l’Atletico Madrid. Poi da mercoledì quando riprenderemo dobbiamo prepararci al meglio per la partita contro il Sassuolo”.

SU A CHE PUNTO SIA IL LAVORO DI CAMPO

"A livello di lavoro abbiamo lavorato bene. Per quanto riguarda il mercato la società è sempre vigile. È normale che da un giorno all’altro non possiamo vendere e comprare tutti i giocatori, però la società ha fatto un ottimo mercato con gli arrivi di Bremer, Pogba e Di Maria e anche Gatti che è un giovane che si sta dimostrando valido. Poi purtroppo c’è stato questo inconveniente con Pogba e ora vedremo. La rosa è competitiva dove sicuramente si alza il livello del campionato”.

SULLA SCELTA DI POGBA DI NON OPERARSI

"Questo non lo so perché non sono un medico e mi sono affidato a quello che mi è stato detto. È stata presa una decisione e ci saranno queste cinque settimane conservative dove lui lavorerà e speriamo di riaverlo al più presto possibile”.

SULLA SQUADRA A DISPOSIZIONE: PIU’ O MENO FORTE DELL’ANNO SCORSO?

"Diciamo che le altre di sono rinforzate molto. La Roma si è rinforzata molto. L’Inter si è rinforzata. Inter, Roma e Milan sono più forti dello scorso anno e vincere il campionato sarà molto difficile. Ecco perché bisognerà lavorare molto e sarà una stagione differente perché in tre mesi si gioca un mini campionato e dove ci giochiamo il passaggio in Champions".

SUL PUNTARE A VINCERE QUEST’ANNO

"Questo non mi piace sentirlo dire perché noi anche lo scorso anno siamo partiti per vincere. La Juventus ogni anno deve competere per i massimi obiettivi poi c’è la competitività e quest’anno sarà molto più alta dello scorso anno”.

Come cambia la Juventus con l'arrivo di Bremer

Calciomercato Juve: Arthur verso il Valencia. Renato Sanches è del PSG IERI A 18:04