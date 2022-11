Juventus-Lazio, match valido per la 15ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Allianz Stadium di Torino domenica 13 novembre, alle ore 20:45. La Juventus è rimasta imbattuta in 33 delle ultime 35 sfide di Serie A contro la Lazio (25V, 8N) - le due sconfitte risalgono all'ottobre 2017 (1-2 sotto Massimiliano Allegri) e al dicembre 2019 (1-3 con l'attuale tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri).

Probabili formazioni

Ad

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik. All. Allegri

Serie A Romero, il baby bomber che fa volare la Lazio. A suon di record 2 ORE FA

Squalificati: Alex Sandro

Indisponibili: Aké, De Sciglio, Iling-Junior, Kaio Jorge, McKennie, Pogba

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro. All. Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lazzari, Zaccagni

JUVENTUS-LAZIO, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Juventus-Lazio, domenica 13 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 20:00.

Statistiche Opta

La Juventus è rimasta imbattuta in 33 delle ultime 35 sfide di Serie A contro la Lazio (25V, 8N) - le due sconfitte risalgono all'ottobre 2017 (1-2 sotto Massimiliano Allegri) e al dicembre 2019 (1-3 con l'attuale tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri).

La Juventus non fallisce l'appuntamento con il gol contro la Lazio in Serie A dal 17 novembre 2012, in uno 0-0 tra Antonio Conte e Vladimir Petkovic - da allora per i bianconeri 37 reti nelle successive 19 gare.

La Lazio ha trovato il gol nelle ultime tre trasferte di Serie A contro la Juventus e non registra una striscia più lunga di gare esterne in rete contro i bianconeri dal 2002 (12 in quell'occasione).

La Juventus ha vinto le ultime tre partite interne di Serie A con un punteggio complessivo di 9-0: i bianconeri non ottengono quattro successi consecutivi di campionato allo Stadium dal marzo 2021 (sette sotto Andrea Pirlo in quell'occasione).

La Lazio ha tenuto la porta inviolata in tutte le ultime quattro trasferte di Serie A e solo una volta nella sua storia è riuscita a non subire gol per cinque incontri esterni consecutivi: tra febbraio e marzo 1998, sotto Sven-Göran Eriksson.

Solo il Barcellona (zero) ha subito meno gol in casa rispetto alla Juventus (tre) nei cinque grandi campionati europei in corso, mentre quella della Lazio è la miglior difesa in trasferta in questi tornei, con un solo gol incassato.

La Lazio è la squadra contro cui Leonardo Bonucci ha giocato più partite in Serie A (25) e una delle due contro cui conta più reti nella competizione (tre, come contro la Sampdoria) - in particolare contro i biancocelesti è arrivata una delle due doppiette del difensore nella competizione, due gol su calcio di rigore il 20 novembre 2021.

Dusan Vlahovic ha realizzato quattro gol contro la Lazio in Serie A e solo contro quattro squadre ha fatto meglio (cinque reti contro Bologna, Cagliari, Sampdoria e Spezia); tre delle reti dell’attaccante della Juventus contro i biancocelesti sono arrivate nelle due sfide casalinghe (due marcature con la Fiorentina e una con i bianconeri).

Ciro Immobile, che ha giocato le sue prime tre partite di Serie A con la maglia della Juventus tra 2009 e il 2010, ha realizzato quattro reti contro la sua ex squadra; l’attaccante della Lazio conta una sola marcatura nelle ultime sei sfide contro i bianconeri nel massimo campionato, il 20 luglio 2020 all’Allianz Stadium.

Sergej Milinkovic-Savic (in gol al 96° minuto di gioco nell’ultima sfida di campionato tra Juventus e Lazio), ha servito quattro assist nelle sue ultime quattro trasferte giocate in Serie A, tanti passaggi vincenti quanti ne aveva realizzati nelle precedenti 14.

Fantacalcio: i consigli per la 15a giornata di Serie A

Serie A Bocchetti: "Follia non dare rigore, siamo zimbelli?" 4 ORE FA