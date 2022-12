Giocatori e dirigenti bianconeri in apnea per pochi istanti all Continassa: nella sessione odierna di allenamento, Federico Chiesa è rimasto a terra dopo un contrasto di gioco. L'ala bianconera ha subito un duro colpo alla caviglia, accasciandosi sul fondo del campo in preda al dolore. Chiesa aveva preso parte a una partitella contro la formazione Under 19. Fortunatamente, l'ex Fiorentina si è rialzato senza bisogno di particolari aiuti da parte dello staff medico e ha tranquillizzato tutti.

Solo un grande spavento, nessuna conseguenza sulla sua salute. L'attaccante della Vecchia Signora continua il percorso di recupero dopo la ricostruzione del legamento del ginocchio. Ha già disputato qualche spezone di partita prima della sosta Mondiali, e Massimiliano Allegri si aspetta un rientro a pieno regime già dal mese di gennaio.

Agnelli presente alla Continassa

A bordocampo presente anche l'ex presidente Andrea Agnelli, accompagnato dal ds Federico Cherubini. Sul campo avvistati anche i rientri di De Sciglio, Aké e Iling Jr.

Pogba e Cuadrado invece hanno continuato il lavoro personalizzato in vista della ripresa di campionato.

