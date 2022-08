Calcio

Juventus, presentazione Bremer: "Ho chiesto la 3 a Chiellini. Toro? Tutti sperano in qualcos

SERIE A - Il difensore brasiliano presentato nella prima conferenza stampa ufficiale in maglia bianconera: "Ho sentito Chiellini, gli ho chiesto la sua 3 e ha detto che potevo prenderla". E sui tifosi del Torino: "Qualcuno è arrabbiato, ma chiedo loro 'se vostro figlio venisse chiamato, non lo mandereste?' Tutti sperano in qualcosa di meglio per provare a vincere"

00:01:01, 7 minuti fa