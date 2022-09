Calcio

Juventusm Allegri: "Dopo Parigi siamo simpatici e bellini: non va bene"

Il tecnico della Juventus sottolinea la percezione che hanno i non juventini della sua squadra: "Se siamo simpatici e bellini è perché perdiamo e a me non va bene. Non dobbiamo essere né l'uno, né l'altro".

00:01:37, 24 minuti fa