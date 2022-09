Lazio-Verona: probabili formazioni e statistiche

Serie A - La Lazio ha segnato una media di 2.4 reti a partita in Serie A contro il Verona nel XXI secolo (cioè dall’1 gennaio 2001 in avanti) – 41 in 17 sfide – la media più alta rispetto a qualsiasi avversaria affrontata almeno 10 volte nel periodo.