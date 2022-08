Lazio-Inter, match valido per la terza giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma Venerdí 26 agosto alle ore 20:45. Di fronte la squadra di Sarri e quella di Simone Inzaghi. Nelle ultime otto sfide di Serie A tra Lazio e Inter non si è mai ripetuto per due volte di fila lo stesso risultato: tre successi biancocelesti, un pareggio e quattro vittorie nerazzurre, inclusa quella nella gara più recente, dello scorso 9 gennaio.

Probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku. All. S. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dalbert, Mkhitaryan

LAZIO-INTER, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Lazio-Inter, venerdí 26 agosto, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 20:30.

Statistiche Opta

In ben nove delle precedenti 13 occasioni in cui Lazio e Inter si sono affrontate in Serie A nel corso delle prime tre giornate, l’incontro si è concluso in parità – completano tre successi nerazzurri e uno biancoceleste.

La Lazio è imbattuta da tre partite in casa contro l’Inter in Serie A (2V, 1N), dopo che aveva perso tutte le tre precedenti. I biancocelesti hanno subito almeno una rete nelle ultime sei gare interne contro i nerazzurri (12 in totale) e potrebbero arrivare a sette per la prima volta dal periodo tra ottobre 1948 e febbraio 1960 (12 gare, 21 gol subiti).

La Lazio ha vinto la prima partita casalinga di questo campionato, contro il Bologna; è dalla stagione 2015/16 che i biancocelesti non vincono le prime due gare interne di una stagione di Serie A, in quel caso la prima fu proprio contro gli stessi rossoblù.

Dopo le due reti al Lecce e le tre allo Spezia, l’Inter può segnare più di un gol nelle prime tre uscite stagionali di Serie A per due campionati di fila per la prima volta nella sua storia.

L’Inter ha vinto tutte le ultime tre trasferte di campionato e con Simone Inzaghi non è mai arrivata a quattro successi esterni di fila; l’ultima volta i nerazzurri ci sono riusciti con Antonio Conte in panchina, tra febbraio e aprile 2021 (cinque in quel caso).

La Lazio è la squadra con la più alta precisione di tiro nelle prime due giornate di campionato: il 67% delle conclusioni dei biancocelesti hanno centrato lo specchio – l’Inter è seconda in questa classifica con il 57%.

Simone Inzaghi è l’allenatore che nell’era dei tre punti a vittoria conta più panchine con la Lazio (197) ed è anche l’unico ad aver superato i 100 successi in biancoceleste (108); nel periodo solo Dino Zoff (2.1) e Sven-Göran Eriksson (1.9) hanno mantenuto una media punti migliore dell’attuale tecnico nerazzurro (1.8).

L’Inter è la vittima preferita di Sergej Milinkovic-Savic in Serie A; il centrocampista della Lazio ha realizzato cinque gol contro i nerazzurri, tutti nelle sette sfide più recenti, dopo che nelle precedenti sette era rimasto a secco.

L’attaccante dell’Inter Joaquín Correa, ex della partita, ha segnato quattro delle sue 32 reti in Serie A nel mese di agosto (il 13%): tra i giocatori che hanno realizzato almeno il suo stesso numero di gol nella competizione, solo Stevan Jovetic (15%: 6 su 41) ne conta di più in percentuale in questo mese dell’anno.

