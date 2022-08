Inter-Spezia, match valido per seconda giornata della Serie A 2022/23, è terminato sul punteggio di 3-0 grazie ai gol di Lautaro, Calhanoglu e Correa. Con questo risultato l'Inter infila la seconda vittoria consecutiva in campionato e sale a 6 punti, punteggio pieno. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dell’Inter

Samir HANDANOVIC 6 – In sostanza mai impegnato.

Milan SKRINIAR 6,5 – Chiarito definitivamente il futuro, una prova subito da protagonista: è persino lì, in zona offensiva, nel gol che porta l’Inter sul 2-0. Una certezza assoluta su tutta la linea.

Stefan DE VRIJ 6 – Guida bene la difesa. In una serata cui, giusto dirlo, non è esattamente una “mission impossible”.

Alessandro BASTONI 6 – Attento anche lui nel poco lavoro che ha da fare questa sera dietro.

Denzel DUMFRIES 6,5 – Si conferma uno degli effettivi migliori di questa squadra. Tanta, tanta spinta. Magari non il top della precisione lungo tutti i 90 minuti, ma senza dubbio una bella partita.

Nicolò BARELLA 7 – Tonico, decisamente, lì in mezzo al campo. Una costante aggressione che non lascia mai tempo ai mediano dello Spezia di trovare la giocata per uscire. Vitaminizzato.

Marcelo BROZOVIC 6 – In questo caso una versione “light”, ovvero quel che basta per gestire lo Spezia. Sale un po’ nella ripresa rispetto a un primo tempo tutto sommato sornione. Dall’84’ Kristjan ASLLANI – sv.

Hakan CALHANOGLU 7 – Fino al gol non si era notato un granché, ma la sua conclusione è di una precisione davvero notevole e ha il merito di uccidere ogni possibile spirito di lotta residuo dello Spezia. Dal 75’ Roberto GAGLIARDI 6 – Finale onesto.

Federico DIMARCO 6 – Qualche buona corsa a sinistra, ma poca precisione nel cross. Dal 68’ Robin GOSENS 6 – Meno di mezz’ora di assoluto controllo per lui, a partita ormai in ghiaccio.

Lautaro MARTINEZ 7,5 – Che grande, grande gol. Si coordina, di prima, colpisce potente e preciso. Molto più complicato di quanto possa apparire. Un gesto tecnico che vale di per sé il voto in pagella. A questo da aggiungere una prestazione da assoluto protagonista sul fronte offensivo, dove svaria e duetta a oltranza con Lukaku. Dal 75’ Joaquin CORREA 6,5 – Freddo, al momento giusto, per chiudere definitivamente la partita sul cioccolatino offerto da Dzeko.

Romelu LUKAKU 7 – Il suo ritorno a San Siro è dolcissimo. Altro che indifferenza, è durata giusto il prepartita. Si ripresenta con l’assist giusto per Lautaro ed è autore di fatto anche dell’altra giocata che porta al gol di Calhanoglu. Come se non se ne fosse mai andato. E infatti, all'uscita, sono di nuovo applausi. Dal 68’ Edin DZEKO 6,5 – Intelligente e altruista nell’azione che porta al gol di Correa.

All. Simone INZAGHI 6,5 – A differenza di Lecce, questa sera l’Inter trova il modo di continuare a mettere pressione ai suoi avversari nonostante il gol del vantaggio iniziale. E’ questo tipo di intensità che paga alla distanza.

La pegelle dello Spezia

Bartlomiej DRAGOWSKI 6,5 – Prende tre gol, ma ne evita almeno altrettanti. Assolutamente promosso.

Mattia CALDARA 5,5 – Soffre le incursioni dell’Inter. Non è una bruttissima partita, ma alla fine il bilancio è duro per la difesa ligure. Dal 67’ Petko HRISTOV 6 – Il classico finale da ‘6 politico’: l’Inter era in piena gestione.

Jakub KIWIOR 6 – Gioca una partita tutto sommato onesta contro Lukaku. Lo porta spesso fuori, lontano dalla porta se non addirittura girato. Non è una brutta prestazione se analizzata singolarmente.

Dimitrios NIKOLAOU 5 – Il più in difficoltà della linea difensiva dello Spezia: soffre la fisicità, va in difficoltà sui palloni aerei, è preso spesso in mezzo.

Emmanuel GYASI 5 – Dovrebbe dare qualità in uscita. La realtà è che lo Spezia, palla a terra, non esce praticamente mai. Dal 90’ Emil HOLM – sv.

Mehdi BOURABIA 5 – Tanti, troppi errori in mezzo al campo. Perché va bene la pressione di Barella&co., ma alla distanza diventa impossibile giocare per i suoi.

Jacopo SALA 5 – Come sopra: tante, troppe imprecisioni. Nel suo caso soprattutto nei cross. Dal 67’ David STRELEC 6 – Ci mette grinta e corsa. Ma la gara era già chiusa.

Simone BASTONI 5,5 – Anche lui troppo in difficoltà. Nella mediana dello Spezia probabilmente è quello che alla fine sbaglia di meno, ma è una serata in cui i liguri sono stati sovrastati soprattutto lì in mezzo. Dall’80’ Viktor KOVALENKO – sv.

Arkadiusz RECA 5 – Dumfries lo mette davvero troppo spesso in difficoltà. Uscirne vivi così diventa dura.

Kevin AGUDELO 5,5 – Prova a muoversi, a svariare, a dare una linea di passaggio libera. Se non altro c’è questa volontà di fondo. Ecco, tra volontà e risultato poi però c’è differenza. Dal 90’ Mikael ELLERTSSON – sv.

M’bala NZOLA 5 – Dovrebbe aiutare a tenere su lo Spezia. Non ci riesce mai. Ma proprio mai.

All. Luca GOTTI 5,5 – E’ uno Spezia troppo basso e troppo in difficoltà questa sera. L’Inter ha un’altra qualità, certo, ma l’organizzazione di Gotti questa sera non riesce a trovare una soluzione a ciò che si sapeva già ben prima della partita.

