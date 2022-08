Napoli-Monza, match valido per la terza giornata di Serie A 2022/23, è terminato sul punteggio di 4-0, frutto delle reti di Khvicha Kvaratskhelia, Osimhen e Kim. Con questo risultato il Napoli scappa in testa a punteggio pieno, 6 punti in classifica e ben 9 gol fatti in due giornate. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Napoli

Alex MERET 6 – Mai chiamato in causa.

Giovanni DI LORENZO 6,5 – In costante proiezione offensiva, è come spesso gli è successo anche l’anno scorso una delle frecce del Napoli.

Amir RRAHMANI 6 – E’ spinto giù da Petagna nel gol, che infatti poi viene annullato al Monza. Per il resto gioca una partita precisa su tutti gli anticipi.

Min-jae KIM 7 – Preciso nel lavoro fisico, sfiora anche il gol di testa in avvio. Non cerca giocate straordinarie, ma è autore di buone letture. Essenziale, insomma, alla distanza. E nel finale comunque riesce a far festa bruciandosi Carboni.

Mario RUI 6 – Non una grande spinta in fase offensiva, anche perché a fare tutto in ogni caso c’è Kvaratskhelia dal suo lato di campo. Dal 70’ Matias OLIVERA 6 – Finale senza strafare.

Andre Zambo ANGUISSA 6,5 – Bel lavoro fisico, qualche incursione e quella bella palla offerta alla corsa di Osimehan. Anche oggi protagonista.

Stanislav LOBOTKA 7 – C’è un po’ di Lobotka in tutti i gol del Napoli. Prestazione dominante in mezzo al campo per pulizia di gioco e anticipi. Settimana scorsa Spalletti aveva detto “mi è sembrato di aver visto Iniesta”. Ecco, non sarà quella qualità di certo, ma è nella sostanza che va colto il messaggio. Dal 78’ Alessio ZERBIN – sv.

Stanislav Lobotka, Napoli-Monza, Getty Images Credit Foto Getty Images

Piotr ZIELINSKI 6,5 – In mezzo al campo il Napoli fa quel che vuole. Partita attiva, sempre nel vivo delle giocate. C’è anche l’assist finale per la testa di Kim.

Hirving LOZANO 6 – E’ soprattutto a sinistra che il Napoli decide di sfondare. Partita senza particolari squilli. Dal 78’ Matteo POLITANO – sv.

Victor OSIMHEN 6,5 – Qualche imprecisione, prima del gol, nelle conclusioni. Poi però la specialità della casa: il guizzo in profondità. Un giocatore che dà l’idea di avere enorme potenziale, c’è ancora tantissimo da sgrezzare. Dall’84’ Adam OUNAS – sv.

Khvicha KVARATSKHELIA 8 – In 120 minuti di Serie A ha già segnato di testa, di destro e di sinistro; con l’inserimento, con il dribbling e con il tiro a giro da fuori. Impatto clamoroso con il nostro campionato, il migliore di sempre a Napoli da quando la vittoria vale i 3 punti. Napoli ha già un nuovo idolo. Dal 70’ Eljif ELMAS 6 – Anche per lui un finale onesto, con il Napoli in gestione.

All. Luciano SPALLETTI 7 – E’ un Napoli che, come a Verona, gira già a memoria. Ci sono automatismi e c’è sempre un’idea precisa di cosa i giocatori debbano fare in campo. Che è poi il marchio di fabbrica degli allenatori. Di quelli bravi sul serio, per lo meno...

Le pagelle del Monza

Michele DI GREGORIO 5,5 – Non proprio un figurone sul gol di Osimhen.

MARLON 5,5 – Il meno peggio della difesa del Monza. Aveva anche retto bene, ma concede troppo spazio da quella zona per il destro di Kvaratskhelia.

Andrea RANOCCHIA 5 – Pomeriggio da dimenticare. Osimehn lo brucia come un fiammifero, a inizio ripresa di fa male e lascia il campo. Dal 48’ Valentin ANTOV 5 – Non va meglio ad Antov. Anzi, Kvaratskhelia gli fa passare dei brutti minuti.

Andrea CARBONI 4,5 – Fatica anche lui, come tutto il reparto, sui guizzi offensivi e sugli inserimenti di un Napoli gagliardo. In marcatura fa disastri.

Samuele BIRINDELLI 5,5 – Prova qualche discesa. Timida però. E senza sbocchi reali. Dall’84’ Andrea COLPANI – sv.

Filippo RANOCCHIA 5,5 – Soffre fisicità e dinamismo del Napoli, venendo spesso preso dentro. Dal 58’ Mattia VALOTI 6 – Entra quando sono già scappati i buoi, come dice il proverbio.

Andrea BARBERIS 5,5 – C’è un altro tasso qualitativo nel Napoli e la sua manovra alla fine è troppo lenta o prevedibile per venirne fuori in maniera vincente.

Stefano SENSI 6 – Qualche tentativo di giocata, ma sull’aggressione multipla del centrocampo del Napoli e sulla fisicità dei suoi difensori, può fare poco.

Marco D’ALESSANDRO 5 – Un primo tempo dove offensivamente è di fatto nullo e dove difensivamente va spesso in difficoltà. Dal 46’ Salvatore MOLINA 5,5 – Non va meglio con il suo ingresso in campo, casomai c’è solo un Napoli un po’ più tranquillo.

Gianluca CAPRARI 4,5 – Non pervenuto.

Andrea PETAGNA 5,5 – Prova a fare a spallate, ma con i due centrali del Napoli oggi dietro non è facile. Tocca così ricorrere alle maniere forti. Come sul gol, giustamente annullato al VAR. Dall’83’ Chris GYTKJAER – sv.

All. Giovanni STROPPA 5 – Il suo Monza a Napoli risulta poca cosa. Non ci sono qualità nelle uscite con la palla né tantomeno una difesa rocciosa con l’idea di provarci parcheggiando “il bus”. E’ un ibrido che funziona poco e che non crea mai un singolo pensiero al Napoli di Spalletti.

